Black Coffee, 11 Ekim’de İstanbul’da

BLACK COFFEE İSTANBUL’DA BİR PERFORMANS SERGİLEYECEK

Grammy ödüllü Güney Afrikalı DJ ve prodüktör Black Coffee, 11 Ekim tarihinde İstanbul’da müzik tutkunlarıyla bir araya gelecek. Elektronik müziği Jazz, R&B ve Soul ile harmanlayıp, Afrika ritimleriyle zenginleştiren Black Coffee, dünya turnesi kapsamında 11 Ekim Cumartesi günü Zorlu PSM’de bir konser verecek. Konserin biletleri ise Bubilet üzerinden satışa sunuldu.

DÜNYA ÇAPINDA TANINAN BİR İSİM

Güney Afrikalı sanatçı, dünya genelinde birçok önemli sahnede performans sergileyerek elektronik müzik alanının en önemli isimleri arasında yer alıyor. Madison Square Garden’da kapalı gişe konser veren sanatçı, New York’un ikonik sahnesinde sahneye çıkan ilk Güney Afrikalı DJ olarak tarihe geçti. Sanat kariyeri boyunca pek çok ödül kazanan Black Coffee, BET ve Grammy ödüllerini alan ilk Afrikalı DJ olma unvanını da taşıyor.

1976 yılında Güney Afrika’da doğan sanatçı, genç yaşta yaşadığı bir kaza sonucunda sol kolunu kullanamaz hale gelmesine rağmen müzik kariyerine tek koluyla devam ediyor. Black Coffee, 60 saat kesintisiz müzik yaparak ‘tek kolla çalınan en uzun DJ seti’ dünya rekorunu kırdı. Ayrıca, Alicia Keys, Drake, Pharrell Williams, Diplo, Usher ve David Guetta gibi dünya çapında ünlü isimlerle yaptığı işbirlikleriyle de dikkat çekiyor. 6. stüdyo albümü olan Subconsciously ile 64. Grammy Ödülleri’nde ‘En İyi Dans/Elektronik Müzik Albümü’ ödülünü kazanması, kariyerinin önemli bir dönüm noktası oldu.