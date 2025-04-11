BlackRock, 2025’te 3 Milyar Dolar Giriş Kaydetti

BLACKROCK’IN FİNANSAL SONUÇLARI

Toplam 11,6 trilyon dolarlık varlığı yöneten BlackRock, 2025’in ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını paylaştı. Şirket bu dönemde, dijital varlık borsa yatırım fonlarına (ETF) 3 milyar dolar net giriş sağladığını bildirdi. Bu durum, özellikle Bitcoin ETF piyasasındaki likidasyonlara rağmen yatırımcıların ilgisinin sürdüğünü gösteriyor. BlackRock, 2025’in ilk çeyrek sonuçlarına göre toplam 84 milyar dolarlık net giriş sağladı ve yönetimi altındaki varlıklar yıllık bazda yüzde 3 oranında büyüdü.

DİJİTAL VARLIK FONLARINA İLGİ ARTIYOR

BlackRock’ın verileri incelendiğinde, iShares borsa yatırım fonlarına yönelik rekor seviyede bir ilginin devam ettiği görülüyor ve bu fonlara 107 milyar dolarlık bir net giriş gerçekleşti. Bu girişlerin 3 milyar doları dijital varlık ürünlerinden oluşarak toplam ETF akışının yaklaşık yüzde 2,8’ini oluşturdu. Konuya yakın kaynaklar, dijital varlıkların şirketin genel iş hacmi içerisindeki payının hâlâ küçük olduğunu belirtse de, 3 milyar dolarlık girişin piyasanın kripto destekli ETF’lere karşı olan ilgisinin devam ettiğini gösterdiğini vurguladı. Bu varlıklar, 2025’in ilk çeyreği sonunda BlackRock’ın 11,6 trilyon dolarlık toplam portföyünün yüzde 0,5’lik kısmını temsil ediyor.

CEO LARRY FINK’İN BEYANATLARI

Dijital varlıklardan elde edilen baz ücretin şirketin gelirinde henüz sınırlı bir yer tuttuğu görülürken, özel piyasa girişlerinin çeyrek boyunca 9,3 milyar dolara ulaştığı öğrenildi. BlackRock CEO’su Larry Fink, şirketin baz ücret gelirlerinde 2021’den bu yana en iyi ilk çeyrek başlangıcını yaptığını ifade etti. Fink, yatırımcıların piyasa ve politika dinamiklerini yönetmelerine yardımcı olurken uzun vadeli büyüme fırsatlarına rehberlik etmenin öncelikli hedefleri olduğunu belirtti.

NET GİRİŞLERDE DÜŞÜŞ

Ancak net girişlerin 2024’ün son çeyreğindeki 281 milyar dolardan 2025’in ilk çeyreğinde 84 milyar dolara gerileyerek yüzde 70’lik bir düşüş gösterdiği dikkat çekiyor. Bununla birlikte, şirketin dijital varlık fonlarına kaydedilen 3 milyar dolarlık yeni girişin kripto piyasasına yönelik yatırımcı ilgisinin sürdüğünü kanıtladığı ifade ediliyor. Diğer yandan, bazı rakip kuruluşların yılın başlarında Bitcoin ETF’lerinde büyük çıkışlar gözlemlediği, fakat BlackRock’ın bu süreçte kripto varlık akışını artırmayı başardığı bildirildi. Sektör uzmanları, bu gelişmenin kurumların kripto paralara karşı ihtiyatlı yaklaşımlarını değiştirmeye başladığını ve alternatif yatırım kanallarına ilginin arttığını gösterdiğini belirtiyor.