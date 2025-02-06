BlackRock, Avrupa İçin Bitcoin ETF Planlıyor

BLACKROCK’IN AVRUPA PAZARINA GİRİŞİ

ABD’de spot bitcoin ETF’i ile önemli bir başarı gerçekleştiren BlackRock, şimdi Avrupa pazarına girmeye hazırlanıyor. Bloomberg’in isimsiz kaynaklardan edindiği bilgilere göre, şirketin yeni bitcoin borsa yatırım ürünü (ETP) muhtemelen İsviçre merkezli olarak piyasaya sürülecek. BlackRock’ın ABD’de işlem gören iShares Bitcoin Trust ETF’i (IBIT), yaklaşık 57 milyar dolarlık yönetim altındaki varlıklarıyla en büyük bitcoin tabanlı yatırım aracı olma özelliğini taşıyor.

AVRUPA PİYASASI REKABETİ KIZIŞIYOR

Avrupa’daki kripto para ETP piyasası, 160’tan fazla ürün ile yoğun bir rekabet ortamı sunmakta. Ancak bu piyasanın toplam hacmi 17,3 milyar dolar olarak ABD’nin gerisinde kalıyor. Analistler, BlackRock’ın Avrupa’ya yönelik hamlesinin bu farkı kapatma potansiyeline sahip olabileceğini dile getiriyor.

SACKS: “BITCOIN REZERVİ FİKRİ DEĞERLENDİRİLECEK”

Bloomberg analisti James Seyffart, BlackRock’ın Kanada’da izlediği stratejiyi Avrupa’da da takip edebileceğini ifade etti. Seyffart, “Orada ETF, IBIT’i (ABD ETF’sini) tutan bir yapı olarak tasarlanmıştı. Ancak bu yöntemin Avrupa’da yasaklanabileceği belirtiliyor. Bu nedenle BlackRock’ın bağımsız bir ürün sunup sunmayacağı belirsizliğini koruyor.” şeklinde konuştu.