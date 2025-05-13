BlackRock, Bitcoin ETF’lere 41 Milyar Dolar Yatırım Çekti

DÜNYADA KRİPTO PARA YATIRIMLARI ARTIYOR

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock’ın son yaptığı açıklama, Bitcoin ETF’lerinin yılın başından bu yana 41 milyar dolardan fazla yatırım çektiğini gösteriyor. Kuantum bilişimdeki hızlı ilerlemeler, kripto para ekosistemi için yeni bir tehdit oluşturmaya başladı. BlackRock’ın 9 Mayıs’ta güncellediği kayıt beyanında, bu gelişmenin Bitcoin ağının güvenliğine yönelik olası tehditler detaylı bir şekilde ele alınıyor.

PİYASA ARAŞTIRMALARI VE RİSK AÇIKLAMALARI

Piyasa yorumcusu James Seyffart, bu tür risk açıklamalarının varlık yöneticileri için rutin bir uygulama olduğunu dile getiriyor. Seyffart, yöneticilerin listedikleri tüm ürünler veya yatırılan ana yatırım araçları ile ilgili olası riskleri vurgulamak zorunda olduğunu belirtiyor. Ocak ayında başlatılan Bitcoin ETF’leri, Farside Investors’tan alınan verilere göre toplamda 41 milyar dolardan fazla net giriş sağladı. 8 Mayıs’ta Bitcoin ETF net girişleri, 40 milyar doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Analist Eric Balchunas, toplam net girişlerin izlenmesi gereken en önemli metrik olduğunun altını çiziyor.

Tether CEO’su Paolo Ardoino, şubat ayında, kuantum bilişimin sonuçta bilgisayar korsanlarının aktif olmayan Bitcoin cüzdanlarına erişmesine ve daha önce kullanılmayan kripto paraları kurtarmasına olanak tanıyacağını öngörüyor. Ardoino, kaybolan cüzdanlardaki Bitcoin’lerin, Satoshi Nakamoto’nun cüzdanları da dahil olmak üzere, saldırıya uğrayabileceğini ve bu varlıkların tekrar dolaşıma sokulabileceğini ifade ediyor. Bu gelişmeler, kripto para yatırımcılarının gelecekteki teknolojik riskleri daha iyi anlamalarını sağlamak açısından büyük önem taşıyor. BlackRock’ın risk değerlendirmesine kuantum bilişimi dahil etmesi, sektörün bu potansiyel tehdidi ciddiye aldığını gösteriyor.