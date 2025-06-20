BlackRock, Bitcoin Piyasasında Liderliğini Koruyor

BLACKROCK’IN KRİPTO PARA PİYASASINDAKİ HAKİMİYETİ

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, kripto para piyasasındaki etkinliğini sürdürmeye devam ediyor. Şirket, iShares Bitcoin Trust ETF’si aracılığıyla 69,7 milyar dolardan fazla Bitcoin biriktirerek ABD spot Bitcoin ETF’leri arasında yüzde 54,7 pazar payına ulaşmış durumda. BlackRock’ın bu başarısı, ABD spot Bitcoin ETF’lerinin piyasaya açılmasından bir buçuk yıldan daha kısa bir süre içinde gerçekleşiyor. 11 Ocak 2024’te başlayan ETF döneminde, BlackRock, rakiplerini geride bırakarak sektörde lider pozisyona yükseldi.

KURUMSAL YATIRIMCILARDAN GELEN GÜVEN

Farside Investors verilerine göre, ABD Bitcoin ETF’leri kesintisiz sekiz gün boyunca net pozitif akış kaydetti. Çarşamba günü 388 milyon dolar değerinde Bitcoin girişi sağlandı. Bu devam eden talep, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e olan güveninin artışını gösteriyor. VettaFi’nın verileri, BlackRock’ın fonunun kripto ve geleneksel finans ürünleri arasında dünyanın 23. en büyük ETF’si haline geldiğini ortaya koyuyor. IBIT, yönetim altında bulunan varlıklarıyla dünyanın en büyük 25 ETF’si arasına girdi.

BİTCOİN AĞI AKTİVİTESİ BÜYÜK DEĞERLERE ULAŞIYOR

Glassnode’dan gelen Blockchain verileri, büyük değerli transferlerin Bitcoin ağındaki aktiviteyi etkilediğini gösteriyor. Toplam işlem sayısında bir azalma gözlemlenirken, ortalama işlem boyutu 36.200 dolara ulaştı. CryptoQuant tarafından açıklanan rapor, Bitcoin’in kısa vadeli sahibi kohortunun 4,5 milyon BTC’ye düştüğünü belirtiyor. Bu durum, 27 Mayıs’ta 5,3 milyon BTC’den 800.000 BTC’den fazla bir azalma anlamına geliyor ve yeni yatırım paralarının azalmakta olduğuna işaret ediyor.