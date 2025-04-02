BlackRock, Kripto Varlık Siciline Kaydoldu

DÜNYANIN EN BÜYÜK VARLIK YÖNETİCİSİ KRİPTODA YENİ BİR AŞAMA KAYDETTİ

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, Birleşik Krallığın zorlu finansal regülasyon kurumu Finansal Davranış Otoritesi’nin (FCA) kripto varlık siciline kaydoldu. Bu adım, BlackRock’ın iShares Digital Assets AG aracılığıyla kripto para tabanlı Borsa Yatırım Ürünleri (ETP) için düzenleyici bir rol üstlenmesini sağlıyor. Sıkı denetim sürecini sadece 51 firma geçebildi ve bu durum, BlackRock’ın ülkedeki kripto faaliyetleri için yasal bir zemin oluşturuyor.

KAYDOLUNAN FİRMALARIN AZLIĞI DİKKAT ÇEKİYOR

FCA’nın resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre BlackRock, Birleşik Krallığın FCA tarafından yönetilen zorlu kripto varlık siciline kaydolmayı başararak önemli bir başarı elde etti. Bu işlem, BlackRock’ın Borsa İşlem Gören Ürünler (ETP) ihraç eden iShares Digital Assets AG için düzenleyici rol üstlenmesine olanak tanıyor. ETP’ler, kripto para birimi gibi temel varlıklara dayalı finansal araçlar olarak tanımlanıyor. Birleşik Krallığın kripto siciline giriş, yalnızca uygunluklarını kanıtlayan şirketlere mümkün. 2020 yılında kurulan FCA kripto sicili, Birleşik Krallık’taki müşterilere hizmet sunacak kripto şirketlerinin kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemelerine uygunluklarını ispatlamalarını şart koşuyor. Bugüne dek yapılan 368 başvuru arasından sadece 51 firma onay aldı.

DÜZENLEYİCİ KURULUN KONTROLÜNDE

BlackRock, bu düzenleyici rolüyle ETP aboneliklerini ve geri ödemelerini desteklemek amacıyla ihraççılar ve yetkili katılımcılar arasındaki kripto varlık işlemlerini düzenleyecek. Ancak şirket, bu süreçte yeni müşteri kabul edemeyecek. Ayrıca, düzenleyici otoritenin yazılı izni olmaksızın kripto varlıkları parayla değiştirmek için otomatik sistemler kullanmak da söz konusu olmayacak. BlackRock’ın bu girişimi, kripto borsası Coinbase’in de bu yıl içinde aynı sicile kaydolmasının ardından geldi. Sektör, şu anda Birleşik Krallık’ta beklenen yeni kripto düzenleme rejimine hazırlanıyor.