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Blankety Blank’de Duygusal Anlar Yaşandı

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

İngiltere’de büyük ilgiyle izlenen bilgi yarışması Blankety Blank’in 14 Haziran Cumartesi akşamı yayımlanan bölümünde duygusal anlar ön plana çıktı. Yarışmanın kazananı Nathanael Hill’in, program yayınlanmadan önce hayatını kaybettiği haberi alındı. Liverpool doğumlu olan ve 39 yaşında hayata veda eden Nathanael Hill, eski bir Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) mensubu olarak dikkat çekiyor.

ÖZEL ANMA MESAJI

Yarışmanın son bölümünde büyük ödülü kazanan Nathanael’in, aslında bir süre önce, 25 Nisan’da vefat ettiği, BBC tarafından açıklanan bilgilerle doğrulandı. Programın sonunda yayınlanan özel anma mesajında, Nathanael’in at üzerinde çekilmiş bir fotoğrafına yer verildi. Bu görüntünün altında “Nathanael Hill 1985–2025” yazısı dikkat çekiyordu.

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