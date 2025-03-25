Blatter ve Platini İsviçre Mahkemesinde Beraat Etti

İZLENEN YARGILAMA SÜRECİ

FIFA’daki mali usulsüzlük davasında yargılanan eski FIFA Başkanı Sepp Blatter ve eski UEFA Başkanı Michel Platini, İsviçre mahkemesindeki ikinci duruşmada da beraat etti. İsviçre federal savcılarının 2 milyon dolardan fazla usulsüz ödeme yapıldığı iddiasıyla başlattığı davada, Blatter ve Platini dolandırıcılık, sahtecilik, kötü yönetim ve fonların usulsüz kullanımı suçlamalarından aklandı. Her iki isim, 2022’de yapılan ilk yargılamada da beraat etmişti. Ancak İsviçre Başsavcılığı, mahkeme kararına itiraz ederek cezanın yeniden değerlendirilmesini talep etti. Savcılık, Blatter ve Platini için 20 ay hapis cezası (iki yıl ertelenmek kaydıyla) istemişti. İlgili davada, kantonal mahkemede görülen ikinci duruşmada, üç yargıç Blatter ve Platini’nin suçsuz olduğuna karar verdi.

AÇIKLAMALAR VE AVUKATIN YORUMU

Kararı büyük dikkatle izleyen 89 yaşındaki Blatter, sakin bir tavır sergilerken, Platini de kollarını kavuşturmuş halde duruşmayı takip etti. Beraat kararının ardından Platini’nin avukatı Dominic Nellen, “Michel Platini artık tamamen aklanmalı. İsviçre Başsavcılığı, bu davanın kesin olarak başarısız olduğunu anlamalı” diyerek ilgili süreç hakkında açıklamada bulundu. Bu ikinci beraat kararı, hukuki sürecin büyük ölçüde tamamlandığını gösteriyor. Ancak savcıların, bu karar üzerine İsviçre Yüksek Mahkemesi’ne temyiz başvurup bulunmayacağı hala belli değil.

MALİ ÖDEME İDDİALARI VE SONUÇLARI

Blatter ve Platini, davanın başından bu yana suçsuz olduklarını savunuyor. Mahkeme sürecinde, söz konusu ödemenin 1998-2002 yılları arasında FIFA’da danışman olarak görev yapan Platini’ye, o dönemde yapılmayan bir maaş ödemesinin karşılanması amacıyla yapıldığı iddia edildi. Blatter, 2011’de Platini’ye 2 milyon İsviçre frangı (günümüzde 2,21 milyon dolar) ödeme yapılmasını onaylamıştı. Ancak bu ödeme, 2015 yılında FIFA’ya yönelik geniş çaplı yolsuzluk soruşturmasının bir parçası olarak gündeme gelmişti. Davanın kamuoyuna yansımasının ardından, FIFA Etik Komitesi her iki ismi de 2015 yılında futboldan men etti. Platini’nin yasağı 2019’da sona ererken, Blatter 2028’e kadar futboldan uzak duracak.

YENİDEN DÖNME İHTİMALİ

Her ne kadar mahkeme süreçleri Blatter ve Platini’nin lehine sonuçlansa da, ikilinin futbola geri dönme şansı kalmadı. Platini, bir dönem FIFA Başkanlığı için en güçlü aday olarak gösteriliyordu; ancak hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremedi. Blatter ise FIFA’daki görev süresi boyunca birçok yolsuzluk skandalıyla anıldı ve 2010 ile 2014 Dünya Kupası’ndaki yönetici primleri nedeniyle 2028’e kadar futboldan men cezası aldı.