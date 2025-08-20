Blaz Kramer, Suudi Arabistan’a Gitti

TRANSFER GELİŞMELERİ

Süper Lig takımlarından Konyaspor’da oynayan 29 yaşındaki forvet oyuncusu Blaz Kramer, beklenmedik bir transfer gerçekleştirdi. Suudi Arabistan takımı Al-Akhdoud, Konyaspor’da forma giyen Blaz Kramer’i kadrosuna dahil etti. Suudi temsilcisi, Kramer’i sezon sonuna kadar kiralama kararı aldı.

KONYASPOR’UN AÇIKLAMASI

Konyaspor’dan yapılan duyuruda, “Futbolcumuz Blaz Kramer’in 2025 – 2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al-Akhdoud Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Kramer’e Al-Akhdoud Kulübü’nde başarılar dileriz.” ifadeleri yer aldı.

KRAMER’İN PERFORMANSI

Konyaspor’da geçirdiği tek sezonda 34 karşılaşmaya çıkarak dikkat çeken deneyimli oyuncu, bu maçlarda 12 gol ve 3 asistlik bir performans sergilemiş bulunuyor.