“Blinken: İsrail Savaş Sonlandırma Zamanı”

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği Brüksel görüşmesi sonrası gazetecilerin karşısına geçti. Blinken, Gazze Şeridi’ndeki tahliye emri verilen alanlardan kaçmak zorunda kalan insanların, çatışmalar sona erdiğinde geri dönüşlerinin garanti altına alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, insani yardımların girişini artırmak amacıyla “daha uzun süreli çatışmalara insani ara verilmesine ihtiyaç olduğunu” belirtti. “Yalnızca saatler değil, günler süren duraklamalara ihtiyaç var” diyen Blinken, bekleyen 900 kamyon olduğunu ifade ederek, İsrail’in insani yardımları güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırma sorumluluğuna dikkat çekti.

İSRAİL’İN HEDEFLERİ VE SAVAŞI SONA ERDİRME ZAMANI

Blinken, İsrail’in Hamas’ın liderlerini hedef alarak, hareketin 7 Ekim 2023’te büyük bir saldırı düzenlemesini engelleyerek “kendisi için belirlediği hedeflere ulaştığını” söyledi. “Savaşı sona erdirme zamanı gelmiş olmalı” diyen Blinken, esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşması üzerinde çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Ayrıca, çatışmalar sona erdikten sonraki süreç için bir planın önemine işaret etti. “Eğer İsrail savaşı sona erdirmeye karar verirse ve esirleri kurtarmanın bir yolunu bulursak, İsrail’in Gazze’den çıkabilmesi ve Hamas’ın geri dönmemesini sağlamak için net bir planımız olmalı” şeklinde konuştu. Blinken, bu planların hayata geçirilmesi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.