Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken, Türk büyükelçiliğinde taziye defterini imzaladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’nin yabancı misyonlarında taziye defteri açıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğini ziyaret etti. Blinken, taziye defterine yazdığı mesajda, “Şahsım ve ABD halkı adına, yaşadıkları büyük kayıptan dolayı Türkiye halkına taziyelerimi iletiyorum. ABD, bugün ve gelecekte müttefikimiz ve dostumuz Türkiye’nin yanındadır. Birlikte yeninden inşa edeceğiz” yazdı.

ABD ULUSLARARASI KALKINMA AJANSI (USAID) EKİBİ, ADIYAMAN’DA

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Afet Yardım Müdahale ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu iller arasında bulunan Adıyaman’a gelerek, enkazlarda arama kurtarma çalışmasına katıldı. Ekip lideri Stephen Allen, “Düşünce ve iyi temennilerimiz bu dayanılmaz felaketten etkilenen tüm Türklerle birlikte” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma yol açtığı 10 ilde enkazlarda başlatılan arama- kurtarma çalışmalarına tüm Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden de ekipler katıldı. USAID afet yardım uzmanları, ABD’li ekiplerin arama- kurtarma öncülük etmek üzere Adıyaman’a gelerek saha çalışmalarına başladı. Tam donanımlı teknik cihazlarla bölgeye gelen ekipte yer alan arama- kurtarma köpeği enkazlara girerek canlı olup olmadığı tespit etmeye çalıştı.

USAID Afet Yardım Müdahale Takım Lideri Stephen Allen yaptığı açıklamada, “USAID’nin ilk önceliği hayatta kalan depremzedeleri bulmak; bunun yanı sıra, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için 7/24 çalışan arama ve kurtarma ekiplerimiz de var. Hayatta kalanlara gerekli yardımları nasıl en etkili biçimde ulaştırabileceğimizi araştırıyoruz. Düşünce ve iyi temennilerimiz bu dayanılmaz felaketten etkilenen tüm Türklerle birlikte” ifadesini kullandı.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜNDEN TÜRK GAZETECİYE DEPREM SORUSU! SALONDA ÇIT ÇIKMADI

Türkiye Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin yarasını sarmaya çalışırken Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby ile bir Türk gazeteci arasında geçen diyalog dünya basınında gündem oldu.

SALON SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby ile bir Türk gazetecinin basın toplantısındaki konuşması gündem oldu. Söz konusu toplantıda Türk gazeteciye Türkiye’deki son durumu soran Kirby, faciayla ilgili bilgi aldı. İkili arasında şöyle bir diyalog geçti:

John Kirby: Aileniz nasıl, iyiler mi?

Türk Gazeteci: Evet, iyiler. Ama orada milyonlarca insan vardı, orada arkadaşlarım vardı.

John Kirby: Onlar iyi mi?

Türk Gazeteci: Çoğu iyi ama iyiyiz demek bile bize zor geliyor.

ABD’DEN DEPREM AÇIKLAMASI: DESTEK SÜRECEK

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kahramanmaraş bölgesinde meydana gelen sarsıntıların son yüzyılın en şiddetli depremlerinden olduğunu söyledi. Price, Türkiye’ye desteklerinin süreceğini ifade etti.

Türkiye Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, ABD hükümetinden yeni Türkiye açıklaması geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, düzenlediği rutin basın toplantısında Türkiye’yi vuran ve Suriye’de de etki gösteren depremlerde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. “Bu deprem yüzyılın en şiddetli depremlerinden biriydi. Depremden etkilenen kurbanlara, hayatta kalanlara, kurtarma ekiplerine, yardım ekiplerine ve ailelere başsağlığı diliyoruz” diyen Price, 3 ABD vatandaşı dahil 15 bini aşkın insanın yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, ölü sayısının her geçen saat arttığını ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek ABD’nin deprem bölgesine yönelik desteğini nasıl sürdürebileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduğu bilgisini paylaşan Price, 200 kişilik bir ABD afet yardım ekibinin deprem bölgesinde olduğunu, ayrıca özel ekipmanlarla donatılmış deneyimli personelden oluşan iki kurtarma ekibinin de ilk yardım malzemeleri ve tıbbi ekipmanlarla birlikte bölgeye destek sağladığını vurguladı. Price, ekiplerin ilk yardım ve lojistik uzmanları, mühendisler ve tıp profesyonellerini içerdiğini de sözlerine ekledi.