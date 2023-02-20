Blinken: Türk halkının yanındayız

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye’de yaşanan depreme dair açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü’nde açıklamalarda bulundu. Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ABD’nin Türkiye ve Türk halkının yanında olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, depremlerden etkilenen bölgeleri helikopterle inceledikten sonra Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü’nde açıklamalarda bulundu. Blinken, “Bu yıkıcı depremlerin ardından Türkiye ve Suriye halklarının yanındayız. Bu yıkımın bir kısmını yukarıdan görme imkanım oldu. Bunu kelimelere dökmek gerçekten zor. Depremin ölçeği hakkında fikriniz olabiliyor. Bu depremlerden etkilenen on binlerce canımız, on milyonlarca insanımız var. Depremlerden hemen sonra Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler devreye girdi. Burada arama kurtarma ekiplerimiz var, yaklaşık 200 kişi, K-9’lar, diğer uzmanlar var. Hem tüm ihtiyaçları anlamak hem de bunları yerine getirmenin yollarını bulmak için Türk meslektaşlarımızla yakın bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

Blinken, ABD’nin Türkiye’nin yanında olduğunu vurgulayarak, “Bu uzun vadeli bir çaba olacak. Arama ve kurtarma maalesef sona eriyor. Sonra büyük bir yeniden yapılanma olacak. Hasarı, bina sayısını gördüğümüzde büyük bir emek harcanacağını düşünüyoruz. Ama biz bu çabada Türkiye’yi desteklemeye kararlıyız. Dünyadaki birçok ülke de aynısını yapacak. Şu anda en önemli şey ihtiyacı olan insanlara yardım ulaştırmak ve onları tekrar ayağa kaldırmak. ABD burada, STK’larımız ve ortaklarımız aracılığıyla Türkiye halkının ve Suriye halkının yanındayız. Şu an itibarıyla ABD 185 milyon dolarlık yardımda bulundu ama daha neler yapabileceğimizi göreceğiz. Diğer ülkeler adım atıyor ve devreye giriyor” ifadelerini kullandı.