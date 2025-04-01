Bloomberg’ün Eski Yöneticisi ve Ailesi Ölü Bulundu

ÖLÜM HABERİ KASABAYI YASA BOĞDU

Amerika’nın önde gelen finans kurumlarından biri olan Bloomberg’ün eski yöneticisi 54 yaşındaki Richard Samarel, eşi 45 yaşındaki Lina Maria Samarel ve 9 yaşındaki kızları Samantha Samarel, ABD’nin Karolina eyaletinde lüks bir malikanelerinde ölü bulundu. Tüm kasabaya derin bir üzüntü getiren bu ölümler hakkında polis henüz bir açıklama yapmıyor.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

New York Post’un haberine göre; Spartanburg İlçe Şerif Ofisi, Greenville’in kuzeydoğusundaki Greer kasabasında, bir komşunun ihbarıyla harekete geçtiklerini bildirdi. Ekipler olay yerine gittiklerinde Samarel ailesinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Polis yetkilileri, ölümlerin nedenine dair cinayet mi yoksa trajik bir kaza mı olduğuna dair henüz bir bilgi paylaşmadı. Şerif ofisi, “Şu anda kamuya yönelik herhangi bir tehdit bulunmamaktadır. Soruşturma sürüyor.” şeklinde açıklama yaptı.

ÇOCUKLARIN DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Ayrıca, olay sırasında evde, okulda olan başka çocukların olduğu da doğrulandı. Sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak, bu çocukların çiftin diğer kızı ve küçük oğulları olduğu düşünülüyor. Richard Samarel ile eşi Lina Maria Samarel’in Facebook profillerine göre, çiftin 2009’dan beri evli olduğu iddia ediliyor. Richard Samarel, 2007’de şirketten ayrılmadan önce Bloomberg LP’de hisse senedi yöneticisi olarak görev yapıyordu. Eşi Lina ise ABD Gaziler İşleri Bakanlığı’nda çalışan Kolombiyalı bir göçmen olarak biliniyor.