Blue Grubu İstanbul’da Konser Verdi

İNGİLİZ GRUBU BLUE İSTANBUL’DA PERFORMANS SERGİLEDİ

İngiliz müzik grubu Blue, İstanbul’daki konseri ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Grubun solisti Simon Webbe, konser sırasında Türk sanatçı Emrah’ın “Götür Beni Gittiğin Yere” adlı şarkısını sahnede seslendirdi. Webbe’nin şarkıyı telaffuz edişi ve sahne performansı, hayranlarından büyük beğeni topladı. Türk hayranları, grup için sosyal medyada övgü dolu paylaşımlar yaparak beğenilerini dile getirdi.

SİMON WEBBE’NİN TÜRKİYE İLE BAĞLANTISI DERİN

Simon Webbe’nin Türkiye’ye olan bağı, yalnızca müzik sahnesi ile sınırlı kalmıyor. Türk kökenli eşi Ayşen Kemal ile olan evliliği, Türk kültürüne olan sevgisini daha da pekiştiriyor. Türkçe şarkı söylemesi, ülkeye ve insanlarına olan hayranlığını açıkça gösteriyor ve bu durum performansını izleyenler için çok daha özel hale getiriyor.

BLUE HAKKINDA KISACA

2001 yılında kurulan Blue, Lee Ryan, Duncan James, Simon Webbe ve Antony Costa isimli dört erkek müzisyenden oluşuyor. Grup, ilk dönemlerinde büyük bir çıkış yakalamış olsa da zamanla dağılma sürecine girmiştir. Ancak, 5 Mayıs 2009’daki birleşme kararı ile tekrar müzik hayatına devam etme yönünde adım atmıştır.