Haberler

Blutv Max Olarak Yenilendi

DİJİTAL YAYIN PLATFORMU YENİ BİR DÖNEME GİRDİ

Dijital yayın platformu BluTV, 15 Nisan 2025 tarihinden itibaren Warner Bros. Discovery’nin bir parçası olarak “Max” ismiyle yoluna devam edecek. Bu dönüşüm, Türkiye’deki dijital yayıncılıkta yeni bir dönem başlatacak ve BluTV kullanıcılarını doğrudan etkileyecek.

MAX TÜRKİYE RESMEN HİZMETE GİRDİ

Warner Bros.’un dijital platformu Max, Türkiye pazarına girişi ve BluTV’nin yerini alacağı bilgisi aralık ayında açıklanmıştı. Bugün itibarıyla beklenen bu değişim resmen gerçekleşti. Max Türkiye, yayın hayatına start verirken, BluTV’nin yayını ise sona erdi. BluTV kullanıcıları mevcut abonelikleriyle Max’e geçiş yaptı.

Paket Seçenekleri SUNULDU

Max Türkiye, yeni abonelere iki farklı paket seçeneği sunuyor. Bunlar:

– Max Standart Paket: Aylık 229,90 TL, yıllık 2.299 TL; aynı anda 2 cihazda izleme, Full HD çözünürlük ve 30 içerik indirme hakkı.
– Max Özel Paket: Aylık 299,90 TL, yıllık 2.999 TL; aynı anda 4 cihazda izleme, 4K UHD + Dolby Atmos desteği ile 100 içerik indirme hakkı.

ÖNEMLİ

Haberler

Otomatik İşlem Tamamlandı, Cumali Timi

Adana'nın Karataş ilçesinde kaybolan Cumali Timi'nin cesedi sulama kanalında bulundu. Otopsi işlemleri tamamlandı, cenazesi yarın defnedilecek.
Haberler

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM D. BAKANI ZİYARET ETTİ

Çevre Bakanı Murat Kurum, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Asbaşkan Hamdi Akın’ı bakanlıkta ağırlayarak kulübe destek sözü verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.