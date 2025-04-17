Blutv Max Olarak Yenilendi

DİJİTAL YAYIN PLATFORMU YENİ BİR DÖNEME GİRDİ

Dijital yayın platformu BluTV, 15 Nisan 2025 tarihinden itibaren Warner Bros. Discovery’nin bir parçası olarak “Max” ismiyle yoluna devam edecek. Bu dönüşüm, Türkiye’deki dijital yayıncılıkta yeni bir dönem başlatacak ve BluTV kullanıcılarını doğrudan etkileyecek.

MAX TÜRKİYE RESMEN HİZMETE GİRDİ

Warner Bros.’un dijital platformu Max, Türkiye pazarına girişi ve BluTV’nin yerini alacağı bilgisi aralık ayında açıklanmıştı. Bugün itibarıyla beklenen bu değişim resmen gerçekleşti. Max Türkiye, yayın hayatına start verirken, BluTV’nin yayını ise sona erdi. BluTV kullanıcıları mevcut abonelikleriyle Max’e geçiş yaptı.

Paket Seçenekleri SUNULDU

Max Türkiye, yeni abonelere iki farklı paket seçeneği sunuyor. Bunlar:

– Max Standart Paket: Aylık 229,90 TL, yıllık 2.299 TL; aynı anda 2 cihazda izleme, Full HD çözünürlük ve 30 içerik indirme hakkı.

– Max Özel Paket: Aylık 299,90 TL, yıllık 2.999 TL; aynı anda 4 cihazda izleme, 4K UHD + Dolby Atmos desteği ile 100 içerik indirme hakkı.