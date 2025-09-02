Haberler

Bm, Afghanistan’da 12 Bin Kişi Etkilendi

AFGANİSTAN’DA DEPREMİN ETKİLERİ

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Afganistan’da meydana gelen depremden etkilenen kişi sayısının 12 bin civarında olduğunu duyurdu. Birleşmiş Milletler, Afganistan’daki depreme dair detayları içeren bir rapor yayınladı. Bu rapora göre, dünkü deprem yerel saatle 23.47’de 6 büyüklüğünde gerçekleşti ve merkez üssü Celalabad şehrinin yaklaşık 30 kilometre kuzeydoğusundaki Kama ilçesi olarak belirlendi.

KAYIPLAR VE YARALILAR

Raporda, “İlk veriler Kunar, Lağman, Nangerhar ve Nuristan olmak üzere 4 ilde en az 800 kişinin hayatını kaybettiğini, tahmini 2 bin kişinin de yaralandığını gösteriyor. Yaralıların çoğu, kayalar ve heyelanlar nedeniyle ana ulaşım yolları kapanmış, ücra ve dağlık bölgelerde yaşıyor” şeklinde ifadeler yer aldı. Ayrıca, arama kurtarma ekipleri etkilenen bölgelere ulaştıkça can kaybının artma ihtimalinin olduğu vurgulandı.

