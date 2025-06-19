Bm, Çatışmalar Konusunda Endişeli Durumda

BM ENDİŞELİ

Birleşmiş Milletler, İran’a yönelik İsrail’in saldırılarıyla başlayan çatışmaların ‘kitlesel insan göçü’ gibi ciddi bölgesel etkileri konusunda kaygı taşıdığını açıkladı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği günlük basın toplantısında bu konudaki değerlendirmelerini paylaştı. Dujarric, BM’nin İran’dan komşu ülkelere sığınmak isteyen insanlarla ilgili herhangi bir hazırlık yapıp yapmadığına yanıt verirken, BM’nin sürekli güncellenen acil durum planlarına sahip olduğunu vurguladı.

ÇATIŞMA VE GÖÇ RİSKİ

Dujarric, “Açıkçası, tanık olduğumuz askeri eylemlerin ötesinde, buna büyük çaplı insan göçleri de dahil olabiliyor, bu çatışmanın bölgesel etkileri konusunda ciddi endişeler taşıyoruz” dedi. Ayrıca, çatışmanın daha fazla uluslararasılaşmasını istemediklerini, askeri eylemlerin durmasını ve tarafların diplomasiye geri dönmeleri çağrısını yineledi. Dujarric, “Daha az nükleer silah görmek istiyoruz. Bir çatışmada görmek istediğimiz şey, uluslararası sözleşmelere tam saygı gösterilmesidir ama bunların dünyadaki birçok ülke tarafından kemirildiğini görüyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu.