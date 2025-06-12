BM’de 7 Bin Kişi İşten Çıkabilir

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNE GİDİYOR

Birleşmiş Milletler, 40’tan fazla kurum ve kuruluşunu yeniden organize etmeyi ve yaklaşık 7 bin çalışanı işten çıkarmayı düşünüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetimi, uluslararası işbirliğine sırt çevirip, uluslararası kuruluşun fonlarını kesince, BM daha önce görülmemiş bir yeniden yapılanma sürecine girmeye mecbur kaldı.

AYDINLATAN BELGELER

The Yomiuri Shimbun ve diğer kaynaklardan alınan belgelere göre, BM, özellikle barışı koruma ve kalkınma yardımı gibi alanlarda çakışan operasyonları ortadan kaldıracak ve bölgesel ofislerini yeniden düzenleyecek. BM kaynakları, Trump’ın ocak ayında göreve başlamasından sonra kuruluşların gözden geçirilmesi ve bütçelerin azaltılması için baskıların arttığını belirtiyor.

KURUMLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ÖNERİSİ

Belgelerde, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Göç Örgütü ve benzeri diğer kuruluşların insani müdahale ve koruma ile ilgili tek bir yeni kurumda bir araya getirilmesi önerisi dikkat çekiyor. Ayrıca, BM Kadın Birimi ile BM Nüfus Fonu’nun birleştirilerek, kadın ve sağlık konularında sorumluluğu üstlenecek bir kurum oluşturulması tavsiye ediliyor. Belgelerde, Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı’nın kaldırılıp, Dünya Sağlık Örgütü bünyesine dahil edilmesi yönündeki önerilere de yer veriliyor.