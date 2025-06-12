Dünya

BM’de 7 Bin Kişi İşten Çıkabilir

bm-de-7-bin-kisi-isten-cikabilir

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNE GİDİYOR

Birleşmiş Milletler, 40’tan fazla kurum ve kuruluşunu yeniden organize etmeyi ve yaklaşık 7 bin çalışanı işten çıkarmayı düşünüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetimi, uluslararası işbirliğine sırt çevirip, uluslararası kuruluşun fonlarını kesince, BM daha önce görülmemiş bir yeniden yapılanma sürecine girmeye mecbur kaldı.

AYDINLATAN BELGELER

The Yomiuri Shimbun ve diğer kaynaklardan alınan belgelere göre, BM, özellikle barışı koruma ve kalkınma yardımı gibi alanlarda çakışan operasyonları ortadan kaldıracak ve bölgesel ofislerini yeniden düzenleyecek. BM kaynakları, Trump’ın ocak ayında göreve başlamasından sonra kuruluşların gözden geçirilmesi ve bütçelerin azaltılması için baskıların arttığını belirtiyor.

KURUMLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ÖNERİSİ

Belgelerde, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Göç Örgütü ve benzeri diğer kuruluşların insani müdahale ve koruma ile ilgili tek bir yeni kurumda bir araya getirilmesi önerisi dikkat çekiyor. Ayrıca, BM Kadın Birimi ile BM Nüfus Fonu’nun birleştirilerek, kadın ve sağlık konularında sorumluluğu üstlenecek bir kurum oluşturulması tavsiye ediliyor. Belgelerde, Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı’nın kaldırılıp, Dünya Sağlık Örgütü bünyesine dahil edilmesi yönündeki önerilere de yer veriliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Mhrs’de Kadın Randevu Ayrımı Kaldırıldı

Ankara Tabip Odası, kamuoyu tepkileri sonrası Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde bulunan "evli/evli olmayan" ayrımını sona erdirdiğini açıkladı.
Dünya

BİrLeŞmİŞ mİlLetLeR (Bm) GeNel KuRuLu’Nda GazZe TaSaRı KaBuL EdILdI

BM Genel Kurulu, Gazze'de acil ateşkes ve insani yardımlar için sınırların açılmasını talep eden tasarıyı 149 oyla kabul etti, yalnızca 12 ülke karşı çıktı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.