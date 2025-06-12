Bm’de 7 Bin Kişi İşten Çıkacak

Birleşmiş Milletler, daha etkin bir yapı oluşturmak amacıyla 40’tan fazla kurum ve kuruluşunu yeniden organize etmeyi hedefliyor. Ayrıca, bu süreçte yaklaşık 7 bin kişinin işten çıkarılmasının planlandığı öğrenildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetimi, uluslararası işbirliğini görmezden gelirken, BM’nin fonlarını kesmesi sonucunda, Birleşmiş Milletler daha önce hiç olduğu kadar büyük bir yeniden yapılanmaya gitmek zorunda kaldı.

YENİ DÜZENLEMELERİ KAPSAYAN BELGELER

The Yomiuri Shimbun ve diğer kaynaklar tarafından elde edilen belgelerde, BM’nin özellikle barışı koruma ve kalkınma yardımı gibi alanlarda çakışan operasyonları ortadan kaldıracağı ve bölgesel ofisleri yeniden düzenleyeceği bilgisi yer alıyor. BM kaynaklarından alınan bilgilere göre, Trump’ın ocak ayında göreve başlamasının ardından, kuruluşların gözden geçirilmesi ve bütçelerin kısılmasına yönelik baskılar arttı.

KURUM BİRLEŞTİRMELERİNE YENİ ÖNERİLER

Belgelerde, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Göç Örgütü gibi kurumların insani müdahale ve koruma ile ilgili faaliyetlerinin tek bir yeni kurumda birleştirilmesi önerisi ortaya konuyor. Diğer bir öneri ise, BM Kadın Birimi ile BM Nüfus Fonu’nun bir araya getirilerek kadın ve sağlıktan sorumlu yeni bir kurum oluşturulması. Belgelere göre, ayrıca Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı’nın kaldırılması ve bu programın Dünya Sağlık Örgütü bünyesine alınması da yer alıyor.