BM’den ABD’nin Yemen Saldırılarına Tepki

BM’DEN ABD’YE YEMEN TEPKİSİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD’nin Yemen’de Husilerin denetimindeki alanlara yönelik düzenlediği saldırıları endişeyle karşıladıklarını ifade etti. Dujarric, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla gerçekleştirilen bu saldırılara ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Dujarric, “ABD’nin Yemen’de Husilerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği ve ölüm ile yaralanmaların olduğu bildirilen saldırıları kaygıyla karşılıyoruz. Husilerin Kızıldeniz’deki gemilere yönelik saldırı tehditlerinden de endişeliyiz” dedi.

GERİLİM TIRMANIYOR

Bölgede artan gerilime dikkat çeken Dujarric, “azami itidal ve tüm askeri faaliyetlerin durdurulması” çağrısında bulundu. Dujarric, bu tür bir eylemin bölgesel gerilimleri daha da artırabileceğine, Yemen’i ve çevresini daha da istikrarsızlaştıracak misillemelere yol açabileceğine ve ülkede mevcut kötü insani duruma ciddi riskler getirebileceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

TRUMP’IN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamada, orduya Yemen’deki Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini bildirmişti. İran destekli Husiler ise, ABD ve İngiltere’nin başkent Sana ile Sada kentine düzenlediği hava saldırıları sonucunda çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 31 kişinin yaşamını yitirdiğini, 101 kişinin de yaralandığını açıkladı. Husiler, 7 Mart’ta yaptığı başka bir açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiklerini, aksi takdirde deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını belirtti.