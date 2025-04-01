Bm’den İsrail’e Adalet Çağrısı Yanıt Bekliyor

İSRAİL’DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Birleşmiş Milletler, aralarında Kızılay çalışanlarının yer aldığı 15 yardım görevlisinin öldürülmesiyle ilgili olarak “adalet” çağrısında bulunuyor. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü, Salı günü yaptığı açıklamada, ölenlerden sekizinin Filistin Kızılayı görevlisi, birinin BM çalışanı ve diğer altısının da sivil savunma görevlisi olduğunu doğruladı. OCHA yetkilileri, İsrail’den “adalet ve cevaplar” beklediklerini de belirtti.

WASHINGTON’DAN AÇIKLAMA

Washington’dan, Gazze’de “sahadaki tüm tarafların” uluslararası insani hukuk kurallarına riayet etmesi gerektiği yönünde bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, gazetecilerin sorusuna verdiği yanıtında, “Gazze’de yaşanan her şey Hamas yüzünden oluyor” ifadesini kullandı. Ayrıca, İsrail Ordusu, yaptığı ilk açıklamada, askerlerinin, farları ya da acil durum sinyalleri olmadan “şüpheli bir şekilde ilerleyen” araçlara ateş açtığını iddia etti. Ölenler arasında bir Hamas görevlisi ve “sekiz teröristin” bulunduğu da öne sürüldü. Ancak ordu açıklamasında, cesetlerin neden kuma gömüldüğüne dair bir bilgiye yer verilmedi.

TOPLU MEZARDAN CESETLER ÇIKARILDI

BM yetkililerine göre, 23 Mart’ta Refah yakınlarında meydana gelen olayda, beş ambulans, bir itfaiye aracı ve bir BM aracına “teker teker” ateş açıldı. 15 kişiye ait cesetlerin Pazar günü bir “toplu mezardan” çıkarıldığı bildirildi. Filistin Kızılayı, çalışanı olan bir sağlık görevlisinin kayıp olduğunu açıkladı. BM yetkilileri ise araçların açık şekilde amblem taşıdığını savunuyor. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), sekiz sağlıkçının cesedinin “en son görüldükleri Rafah bölgesine erişimlerinin engellenmesi sonrası, yedi gün süren sessizlikten sonra geri alındığını” açıkladı.

KIZILAY GÖREVLİLERİ HAYATINI KAYBETTİ

Kızılay, ambulans görevlileri Mostafa Khufaga, Saleh Muamer ve Ezzedine Shaath ile ilk müdahale gönüllüleri Mohammad Bahloul, Mohammed al-Heila, Ashraf Abu Labda, Raed al-Sharif ve Rifatt Radwan’ın hayatını kaybettiğini belirtti. Kaybolan ambulans görevlisi Assad al-Nassasra’nın durumu ise hala belirsiz. IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain, “Onlar insani yardım görevlileriydi” diyerek, görevlilerin içinde bulunduğu ambulansların açıkça işaretlendiğini vurguladı. “En karmaşık çatışma bölgelerinde bile kurallar vardır. Uluslararası insan hakları hukukunun kuralları çok açık. Siviller ve insani yardım görevlileri korunmalı” şeklinde konuştu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DEN REAKSİYON

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), sağlık görevlilerinin işlerini yaparken öldürülmesinden “dehşete düştüklerini” ifade etti. Gazze’deki OCHA ofisinin direktörü Jonathan Whittall, X’te yaptığı bir paylaşımda, cesetlerin “parçalanmış ambulanslarından birinin tepe lambasıyla işaretlenmiş bir toplu mezardan” çıkarıldığını aktardı. Whittall, kurtarma görevlilerinin “eldivenleri takılı ve üniformaları üzerinde bir şekilde” mezardan çıkarıldığını bildirdi. Birleşmiş Milletler’e bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Direktörü Philippe Lazzarini, cesetlerin “sığ mezarlara” gömülmesinin “insanlık onurunun derin bir ihlali” olduğunu belirtti.

SAĞLIK GÖREVLİLERİNE YAPILAN SALDIRI KINIYOR

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (PRCS), ekibin katledilmesinden dolayı büyük bir yıkım yaşandığını vurguladı. Kurum, Kızılay görevlilerin ambleme rağmen hedef alınmasının “ancak savaş suçu olarak değerlendirilebileceğini” ifade etti. Sağlık görevlilerinin Pazartesi günü gerçekleştirilen cenazesinde BBC’ye konuşan Eşref Ebu Labda’nın babası, “Onlar [İsrail birlikleri] önce ilk aracı, sonra ikinciyi ve sonra üçüncüyü hedef aldılar” dedi. Nasser Abu Labda, “Soğukkanlılıkla öldürdüler. Sekiz gündür onları aramaya çalışıyoruz. [İsrail] Kızılay, OCHA veya BM ile her türlü koordinasyonu reddetti. Kimse İsrail’i sorumlu tutamıyor. Sadece Tanrı” diyerek durumu eleştirdi.

SAVUNMA VE ÖLÜ SAYILARI

İsrail, Hamas ile birlikte 18 Mart’ta Gazze’deki hava ve kara harekatını yeniden başlattı. Hamas, o zamandan bu yana Gazze’de 1000’den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre, savaşta Gazze’de 50.350’den fazla kişi öldü.