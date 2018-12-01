Birleşmiş Millerler’den Kudüs kararı

İsrail ile Filistin arasında krize neden olan Kudüs ile ilgili Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan açıklama geldi.

İsrail ile Filistin arasında krize neden olan Kudüs ile ilgili Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndan açıklama geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK), dün Filistin lehine 5 karar, Golan Tepeleriyle ilgili de 6 karar aldı.

BMGK tarafından ezici bir çoğunlukla Filistin lehine alınan birinci kararda üye ülkelerin İsrail tarafından Kudüs’le ilgili alınan hiçbir tedbiri tanımayacağına, Kudüs şehrinin halihazırdaki statükosunun devamına karar verildi. Alınan kararla ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı da reddedildi. Filistin’in BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, BM’nin kararı ile ilgili yaptığı konuşmada, “Uluslararası toplum, ABD yönetiminin uluslararası forumlarda yaptığı direnmeye rağmen Filistin lehine alınan 5 karar için oy vermekle, bizim milli davamıza desteğini teyit etmiştir” dedi.

BMGK, BM Güvenlik Konseyi’nin aldığı karar paralelinde aldığı kararla Golan Tepelerinin Suriye’nin toprağı olduğuna İsrail’in işgal ettiği bu topraklardan geri çekilmesine vurgu yaptı.

TRT