BM’den Türkiye’ye Çağrı: Vela Gemisi Engellensin

GAZZE’DEKİ ABLAKA VE MADLEEN GEMİSİ

Birleşmiş Milletler’in işgal altında bulunan Filistin topraklarından sorumlu Özel Raportörü Francesca Albanese, sosyal medya hesabından Gazze’deki ablukayı kırmayı amaçlayan bir grup aktivisti taşıyan Madleen teknesiyle ilgili paylaşım yaptı. Albanese, ayrıca Türkiye’de Mersin limanına demirleyen Vela isimli gemiyle ilgili de Ankara’ya bir çağrıda bulundu. Paylaşımında Vela gemisinin Türk makamları tarafından incelenmesi gerektiğini ve bu geminin İsrail’e ulaşmasının engellenmesi gerektiğini ifade etti. Albanese, bu konuda şu ifadeleri kullandı: “Dün gece İsrail, Madleen adlı gemiye el koyarak, Gazze’de açlığa mahkûm edilen Filistinlilere bebek maması götüren sivilleri kaçırdı. Bu olay, İsrail’in Gazze’yi yok etmeye yönelik süregelen saldırılarının bir parçası olarak gerçekleşti. Bugün The Ditch tarafından sağlanan bilgilere göre, şu anda Türkiye’de demirleyen #VELA gemisi, bir soykırımın ortasında İsrail Askeri Sanayii (IMI) için çelik taşıyor. Abluka, yardımların kriminalize edilmesi ve diğer ihlaller dahil İsrail’in suçlarını durdurmak ve karşı çıkmak için, devletlerin ticari, diplomatik, akademik vb. tüm alanlardaki işbirliğine son verme yönündeki yasal yükümlülüklerine uymaları her zamankinden daha acil bir hale gelmiştir. Türk makamlarını, bu gemiyi ve yasa dışı yükünü soruşturmaya ve eğer doğrulanırsa İsrail’e ulaşmasını engellemeye çağırıyorum. Birlikte başarabiliriz.”

FRANCESCA ALBANESE’İN PROFİLİ

Aynı zamanda Birleşmiş Milletler’in Filistin Özel Raportörü olan Francesca Albanese, Gazze’ye yönelik saldırıların “soykırım” niteliği taşıdığı konusunda uluslararası kamuoyunda öne çıkıyor. Uluslararası hukuk uzmanı olan Albanese, Mart 2024’te yayımladığı “Anatomy of a Genocide” başlıklı raporunda, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarının Roma Statüsü ve Soykırım Sözleşmesi çerçevesinde incelenmesi gerektiğini vurgulamıştı. Albanese, BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunduğu raporlarda, İsrail’i sivil altyapıyı hedef almak, yardım erişimini engellemek ve halkı zorla yerinden etmekle suçladı. Albanese’nin açıklamaları ve görev süreci, İsrail hükümeti ve bazı Batılı siyasetçiler tarafından güçlü bir şekilde eleştiriliyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı, onun “taraflı” ve “antisemitik” olduğunu belirterek BM’ye görevden alınması çağrısında bulundu. ABD Kongresi’nden bazı isimler de ona benzer suçlamalar yöneltti. Ancak birçok insan hakları örgütü, akademisyen ve BM içinden bazı temsilciler, Albanese’nin uluslararası hukuku temel alan çalışmalarının hedef gösterildiğini savunarak ona destek verdi. Bu tartışmalar, BM’nin İsrail-Filistin çatışmasındaki rolü ve tarafsızlığına dair daha geniş bir küresel tartışmayı da beraberinde getiriyor.