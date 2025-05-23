Bm: Esad Rejiminin Ardından 1,4 Milyon Suriyeli Döndü

SURİYE’DE REJİM DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞ SÜRECİ

Suriye’de uzun bir süredir var olan Esad rejimi sona erdi. 8 Aralık’ta sağlanan devrimle birlikte muhalifler geçici hükümeti kurdu ve yeniden inşa sürecine giriş yaptı. Bu süreçte Suriyelilerin evlerine dönüşü devam ediyor.

BM’DEN DÖNENLERİN SAYISI AÇIKLAMASI

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Suriyelilerin evlerine geri dönüşleri hakkında bilgiler verildi. Aralık 2024’ten bu yana yerinden edilmelerde önemli bir düşüş olduğu bildirilen raporda, Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra ülkeye dönüşlerin arttığına dikkat çekildi.

1,4 MİLYON SURİYELİ GERİ DÖNDÜ

Paylaşımda, “1,4 milyondan fazla Suriyeli, Esad rejiminin devrilmesinin ardından uzun süre yerinden edilmenin acısını yaşadıktan sonra evlerine geri dönüyor.” ifadelerine yer verildi. Suriyeliler için bu durumun umut verici olduğu, ancak hayatlarını yeniden inşa etmelerinin kolay olmadığı belirtildi.

DÖNENLER İÇİN YARDIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ayrıca, yapılan açıklamada ailelerin hayata yeniden başlaması için destek olunması gerektiği vurgulandı. Suriyelilerin barınma, sağlık, eğitim ve geçim gibi konularda ciddi desteğe ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

7,4 MİLYONDAN FAZLA SURİYELİ YERİNDEN EDİLMİŞ DURUMDA

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Celine Schmitt, “BMMYK’nın karşılaştığı büyük fon kesintileri milyonlarca insanın yaşamını tehlikeye atıyor. Suriye’de yaklaşık 16,7 milyon kişi, yani nüfusun yaklaşık yüzde 90’ı bir tür insani yardıma muhtaç durumda. 7,4 milyondan fazla Suriyeli ise hala ülke içinde yerinden edilmiş.” dedi.