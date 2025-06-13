BM, Gazze’de Derhal Ateşkes İstedi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULU’NDAN ATEŞKES ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Gazze Şeridi’nde derhal ve kalıcı ateşkes talep eden karar tasarısını, 149’a karşı 12 oyla kabul ediyor. Daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) yapılan oylamada, Gazze’de ateşkes çağrısı içeren tasarı, Hamas’ı kınamadığı bahanesiyle ABD tarafından 4 Haziran’da veto edilmişti.

GAZZE İÇİN YENİ KARAR TASARISI KABUL EDİLDİ

BM Genel Kurulu, bölgede derhal ateşkes sağlanmasını isteyen yeni bir karar tasarısını oyluyor. Bu oylamada söz konusu tasarı 149’a karşı 12 oyla kabul ediliyor. İçeriğinde, Gazze’de bir an önce ateşkes sağlanması, Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail sınır kapılarının acil insani yardım için açılması talepleri yer alıyor. Ayrıca, tasarıda İsrail’in işgalci güç olarak uluslararası hukuk uyarınca insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlama yükümlülüğü vurgulanıyor.

BM Genel Kurulu’nun iki devletli çözüm konusundaki kararlılığına dikkat çekilen tasarıda, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) 28 Mart’ta İsrail’e Gazze’ye daha fazla kara sınır kapısı açması yönünde verdiği bağlayıcı karara da atıf yapılıyor. BMGK, geçici 10 üyenin imzalarıyla, grubu koordine eden Slovenya tarafından sunulan Gazze tasarısını görüşmek üzere 4 Haziran’da toplanmıştı.

ABD’İN VETO KARARI VE GEREKÇESİ

Gazze’de ateşkes sağlanması için sunulan karar tasarısı, Hamas’ı kınamadığı gerekçesiyle ABD tarafından veto ediliyor. İsrail’in devam eden saldırılarıyla birlikte Gazze’deki sivillere acil müdahaleyi öneren tasarı, 14 evet oyuna karşılık veto hakkı bulunan daimi üye ABD tarafından reddediliyor. ABD Temsilcisi Dorothy Shea, veto kararının gerekçesine ilişkin, “ABD, Hamas’ı kınamayan hiçbir önlemi desteklemeyeceğini açıkça belirtti.” şeklinde bir ifade kullanıyor.