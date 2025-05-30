Bm, Gazze’deki Saldırılardan Endişe Duydu

BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, İsrail’in Gazze’deki saldırıları sırasında İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının 5 üyesinin de bulunduğu yardım görevlilerinin öldürülmesi ile ilgili derin endişelerini dile getirdi. Laurence, konuyla ilgili AA muhabirinin sorduğu soruya yazılı olarak yanıt verdi. “Ofisimiz, son olarak İHH İnsaani Yardım Vakfının 5 üyesi de dahil insani yardım çalışanlarının sürekli öldürülmesinden derin endişe duymaktadır.” açıklamasında bulundu.

İNSANİ KRİZİN DERİNLEŞTİĞİ DÖNEMDE

Laurence, bu cinayetlerin insani krizin daha da derinleştiği ve Gazze’deki Filistinlilerin çoğunun gıda yardımına ihtiyaç duyduğu bir dönemde gerçekleştiğini ifade etti. Ayrıca, “İnsani yardım çalışanları, uluslararası insancıl hukuk kapsamında özel olarak korunuyor ve onları kasıtlı olarak hedef almak bir savaş suçu teşkil edebilir.” şeklinde değerlendirmede bulundu. Bunun yanı sıra, işgalci güç olarak İsrail’in Gazze’de temel ihtiyaç malzemelerinin ve hizmetlerinin teslimatını sağlaması ve kolaylaştırması gerektiğini vurguladı.

İHH INSANI YARDIM VAKFI’NDAN AÇIKLAMA

İHH İnsani Yardım Vakfı, 28 Mayıs’ta İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda Dünya Gıda Programı (WFP) ile Gazze’de yürüttükleri projede görevli 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise ağır yaralandığını bildirdi. Bu durum, bölgedeki insani yardım çabalarının artarak devam ettiği bir süreçte meydana geldi.