BM Genel Kurulu, Gazze’de ateşkes ilan etti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN ATEŞKES ÇAĞRISI

BM Genel Kurulu, Gazze’de derhal, kalıcı ve koşulsuz ateşkes talep eden karar tasarısını 149’a karşı 12 oyla kabul etti. Oylamada 19 ülke çekimser kaldı. Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler, Gazze’de hemen ateşkes ilan edilmesini, Hamas’ın elindeki tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve yaklaşık 2 milyon Filistinliye kısıtlama olmadan insani yardımların ulaşmasını talep eden bu tasarıyı büyük bir çoğunlukla onayladı. Genel Kurul’daki bu oylama, geçtiğimiz hafta BM Güvenlik Konseyi’nde ABD’nin vetosuyla reddedilen bir karar tasarısının ardından gerçekleşti.

KARAR TASARISI VE YANSIMALARI

Gazze’de ateşkes talep eden, açlığın bir silah olarak kullanılmasını sert bir dille kınayan ve İsrail’e insani yardımlara yönelik ablukayı kaldırma çağrısı yapan karar tasarısı, 149 oyla desteklendi. Ancak, 12 ülke buna karşı oy verirken, 19 ülke de çekimser kalmayı tercih etti. Tasarının bu şekilde kabul edilmesi, oturumda büyük bir coşkuyla karşılandı. Bağlayıcı bir niteliği olmayan bu karar tasarısı, uluslararası topluluğun iradesini yansıttığı için siyasi ve ahlaki bir ağırlık taşıyor. Red oyu veren ülkeler arasında İsrail, ABD, Arjantin ve Macaristan bulunuyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

BM Genel Kurulu Başkanı Philemon Yang, oturumun açılışında yaptığı konuşmada Gazze’de yaşanan dehşetin sona ermesi gerektiğini ifade etti. Yang, BM Güvenlik Konseyi’nin bu kritik konudaki eylemsizliğine dikkat çekerek, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması konusunda sorumluluklarını yerine getiremediğini belirtti. İspanya’nın BM Daimi Büyükelçisi Héctor José Gmez Gomez ise tasarının Gazze’de hemen, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes öngördüğünü vurguladı.

İSRAİL VE FİLİSTİN DİPLOMASİSİ

Oylamadan önce bir konuşma yapan İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, İsrail’in açlığı silah olarak kullandığına yönelik suçlamaları reddetti ve bu suçlamaları iftira olarak nitelendirdi. Danon, Filistinlilere yardım ulaştırıldığını ifade etti. Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise BM üyesi ülkelere tasarının lehinde oy kullanmaları çağrısında bulundu. Mansur, “Daha kaç Filistinli çocuk korkunç bir şekilde öldürülecek?” diyerek, uluslararası topluluğun bu konuda acil adımlar atması gerektiğinin altını çizdi.

BM Genel Kurulu’nda kabul edilen bu karar tasarısı, Uluslararası Adalet Divanı’nın 28 Mart tarihli bağlayıcı kararına da atıfta bulunuyor. Bu karar, İsrail’in Gazze’ye gıda, su, yakıt ve diğer malzemelerin geçişi için daha fazla geçiş noktasını açmasını zorunlu kılıyor. Tasarının içerdiği bazı maddeler, işgalci güç olarak İsrail’in ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırma yükümlülüğüne işaret ediyor. Ayrıca, iki devletli çözüme ve ateşkes için arabuluculuk çalışmalarına destek verildiği vurgulanıyor.