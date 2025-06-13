BM Genel Kurulu, Gazze’de Ateşkes Kararı Aldı

BM GENEL KURULU GAZZE’DE ATEŞKES ÇAĞRISINI KABUL ETTİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ABD’nin 4 Haziran’da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Gazze’de ateşkes talebini içeren karar tasarısını veto etmesinin ardından, bugün gerçekleştirilen oylamada aynı içerikteki tasarının kabulünü sağladı. İspanya liderliğinde ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin eş sunuculuğunu üstlendiği tasarı, Genel Kurul salonunda oylamaya sunuldu. Olağan üstü acil özel gündemle toplanan Genel Kurul’daki oylamada, BM’ye üye 193 ülkeden 149’u “evet” oyu verdi, 12 ülke ise karşı oy kullandı. 19 ülke ise çekimser kaldı. ABD, İsrail, Macaristan ve Paraguay, tasarıya “hayır” oyu veren ülkeler arasında yer aldı.

ABD’NİN TUTUMU DİKKAT ÇEKİYOR

ABD’nin öncelikli talepleri arasında, Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki saldırısının kınanması ve örgüte silah bırakma veya Gazze’den çekilme çağrısının metinde olmaması dikkat çekti. Genel Kurul’da kabul edilen kararda, Gazze’de derhal ateşkes yapılması, esirlerin serbest bırakılması ve İsrail sınır kapılarının acil insani yardım için açılması talep ediliyor. Kararda ayrıca, İsrail’in işgalci güç olarak, uluslararası hukuk gereği insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlama yükümlülüğü vurgulanıyor.

DİPLOMATİK ANLAMDA ÖNEMLİ

BM Genel Kurulu’nun iki devletli çözüm konusundaki kararlılığına dikkat çekilen belgede, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) 28 Mart’ta İsrail’e Gazze’ye daha fazla kara sınır kapısı açması yönünde verdiği bağlayıcı karara da atıf yapılıyor. Genel Kurul kararları, BM Güvenlik Konseyi kararları gibi bağlayıcı nitelikte olmasa da, 193 üyeli BM’nin ve dünya kamuoyunun eğilimini yansıtırken önemli bir anlam taşıyor. ABD, BMGK’ye sunulan karar tasarısını tek oyuyla veto etmişti. BMGK, geçici 10 üyesi (E10) tarafından imzalanan ve grup koordinatörü Slovenya tarafından sunulan Gazze tasarısını 4 Haziran’da görüşmek için toplanmıştı. Gazze’de ateşkes çağrısı içeren karar tasarısı, Hamas’ı kınamadığı gerekçesiyle ABD tarafından veto edilmişti.