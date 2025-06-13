BM Genel Kurulu, Gazze’de Ateşkes Sağladı

BM GENEL KURULU’NDAN ATEŞKES ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Gazze Şeridi’nde derhal ve kalıcı bir ateşkes sağlanması için çağrıda bulunan karar tasarısını 149’a karşı 12 oyla kabul etti. Önceden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde, Gazze’de ateşkes istemek amacıyla sunulan karar tasarısı, Hamas’ı kınamadığı gerekçesiyle 4 Haziran’da ABD tarafından veto edilmişti.

YENİ KARAR TASARISI VE TALEPLER

Daha sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, bölgede ateşkes sağlanmasını talep eden yeni bir karar tasarısını oylayarak kabul etti. Tasarının içeriğinde, Gazze’de derhal ateşkes sağlanması, rehinelerin serbest bırakılması ve acil insani yardımlar için İsrail sınır kapılarının açılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, İsrail’in işgalci güç olarak uluslararası hukuk uyarınca insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlama yükümlülüğü vurgulandı.

Tasarıda, BM Genel Kurulu’nun iki devletli çözüm konusundaki kararlılığına da dikkat çekildi. Bunun yanı sıra, Uluslararası Adalet Divanı’nın 28 Mart’ta İsrail’e Gazze sınırında daha fazla kara kapısı açması yönünde verdiği bağlayıcı karara atıfta bulunuldu. 4 Haziran’da, geçici 10 üye (E10) tarafından imzalanan ve grup koordinatörü Slovenya tarafından sunulan Gazze tasarısı değerlendirilmek üzere toplandı.

ABD’NİN VETO GEREKÇESİ

Gazze’de ateşkes sağlanması amacıyla sunulan karar tasarısı, ABD tarafından veto edilmişti. ABD’nin vetosuna rağmen, bu tasarıda sivillere acil müdahale öneriliyor. Oylamada 14 evet oyuna karşın, ABD’nin veto hakkı kullanması durumu ortaya çıktı. ABD Temsilcisi Dorothy Shea, veto kararının gerekçesi olarak şunları belirtmişti: “ABD, Hamas’ı kınamayan hiçbir önlemi desteklemeyeceğini açıkça belirtti.”