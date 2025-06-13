Bm Genel Kurulu’nda Ateşkes Talebi Kabul Edildi

GAZZE İÇİN ATEŞKES TALEBİ KABUL EDİLDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ‘Gazze’de acil ve kalıcı ateşkes, tüm rehinelerin serbest bırakılması ile insani yardımın yeniden başlatılmasına yönelik tasarısı’ 193 üye ülkeden 149’unun desteğiyle kabul etti. Bugün gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda, BM Genel Kurulu, Gazze’de koşulsuz olarak derhal bir ateşkes talep eden bir tasarının oylamasını gerçekleştirdi. Bu tasarı, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımın yeniden başlatılması gereğini içeriyor.

TASARIYA DESTEK OYU VEREN ÜLKELER

Oylamada, 193 üye ülkeden 149’u ‘evet’ oyu verirken, 12 ülke tasarıya karşı oy kullandı ve 19 ülke çekimser kaldı. ABD, İsrail, Arjantin, Macaristan, Fiji, Mikronezya, Palau, Papua Yeni Gine, Paraguay, Tonga ve Tuvalu, tasarıya ‘hayır’ oyu veren ülkeler arasında yer aldı.

ÖNCEKİ TOPLANTIDA VETO OYULDU

Ayrıca, kurul daha önce 4 Haziran’da aynı konuyla ilgili toplanmış ve bu sefer ABD tasarıyı ‘veto’ etmişti. Bu durum, uluslararası toplumun Gazze’deki duruma ilişkin artan endişelerini ve ihtiyaç duyulan acil çözüm arayışlarını gözler önüne seriyor.