Bm Genel Kurulu’nda Gazze Tasarısı Kabul Edildi

BM GENEL KURULUNDA ATEŞKES TALEBİ OYLANDI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, İspanya’nın öncülüğünde, Türkiye’nin de aralarında olduğu birçok ülkenin eş sunuculuğunda Gazze’de derhal ateşkes talebini içeren tasarıyı oyladı. Oylama sırasında, BM’ye üye 193 ülkeden 149’u tasarıya “evet” oyu vererek destekledi, 12 ülke karşı çıkarken, 19 ülke ise çekimser kaldı. ABD, İsrail, Macaristan ve Paraguay, tasarıya “hayır” oyu veren ülkeler arasında yer aldı.

HAZİRANDA VETO EDİLEN TASARIYLA BENZERLİK GÖSTERİYOR

Oylamada dikkat çeken bir diğer husus, ABD’nin öncelikli talepleri arasında yer alan Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki saldırısının kınanması ve örgüte silah bırakma ya da Gazze’den çekilme çağrısının kararda yer almaması oldu. Genel Kurul’da kabul edilen kararda, Gazze’de derhal ateşkes yapılması, esirlerin serbest bırakılması ve İsrail sınır kapılarının acil insani yardım için açılması talep edildi. Ayrıca, İsrail’in işgalci güç olarak, uluslararası hukuk gereği insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlama yükümlülüğüne vurgu yapılıyor.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU YAPILDI

Kararda BM Genel Kurulu’nun iki devletli çözüm konusundaki kararlılığı belirtilirken, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) 28 Mart’ta İsrail’e Gazze’ye daha fazla kara sınır kapısı açması yönünde verdiği bağlayıcı karara da atıf yapılıyor. Genel Kurul kararları, BM Güvenlik Konseyi kararları gibi bağlayıcı bir nitelik taşımıyor; ancak 193 üyeli BM ve dünya kamuoyunun eğilimini yansıtması açısından önem taşıyor.

BMGK’DA DAHA ÖNCE VETO EDİLMİŞTİ

BM Güvenlik Konseyi, 4 Haziran’da, geçici 10 üye tarafından imzalanan ve Slovenya tarafından sunulan Gazze tasarısını görüşmek üzere toplanmıştı. O dönemde ise Gazze’de ateşkes çağrısı içeren karar tasarısı, Hamas’ı kınamadığı gerekçesiyle ABD tarafından veto edilmişti.