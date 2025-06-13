BM Genel Kurulu’nda Gazze Tasarısı Kabulü

GAZZE’DE ATEŞKES TALEBİNE DESTEK

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul salonunda, İspanya’nın öncülüğünde ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin eş sunuculuğunda Gazze’de derhal ateşkes talebini içeren tasarı oylandı. Genel Kurul’daki olağanüstü acil özel gündemli toplantıda, 193 üyeden 149’u “evet” oyu ile tasarıya destek verdi. 12 ülke karşı oy kullandı, 19 ülke ise çekimser kaldı. ABD, İsrail, Macaristan ve Paraguay tasarıya “hayır” oyu veren ülkeler arasında yer aldı. ABD’nin öncelikli taleplerinden biri, Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki saldırısının kınanması ve örgüte silah bırakma ya da Gazze’den çekilme çağrısının kararda yer almamasıyken, bu durum dikkat çekti.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMALAR

Genel Kurul’da kabul edilen kararda, Gazze’de derhal ateşkes yapılması, esirlerin serbest bırakılması ve İsrail sınır kapılarının acil insani yardım için açılması talep ediliyor. Bu kararda, İsrail’in işgalci güç olarak uluslararası hukuk gereği insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlama yükümlülüğü bulunduğu da vurgulanıyor. İki devletli çözüm konusundaki kararlılığın altı çizilen metinde, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) 28 Mart’ta İsrail’e Gazze’ye daha fazla kara sınır kapısı açması yönünde verdiği bağlayıcı karara atıf yapılıyor. Genel Kurul kararları, BM Güvenlik Konseyi kararları gibi bağlayıcı bir niteliğe sahip bulunmuyor; ancak 193 üyeli BM’nin ve dünya kamuoyunun eğilimini yansıtması açısından önem taşıyor.

ABD’NİN VETO GEREKENİ

BM Güvenlik Konseyi, Kurulun geçici 10 üyesi (E10) tarafından imzalanan ve grup koordinatörü Slovenya tarafından sunulan Gazze tasarısını görüşmek üzere 4 Haziran’da toplanmıştı. Bu tasarıda yer alan ateşkes çağrısı, Hamas’ı kınamadığı gerekçesiyle ABD tarafından veto edilmişti.