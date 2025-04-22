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BM Genel Sekreter Cammu Keşmir’deki Saldırıyı Kınadı

BM GENEL SEKRETERİNDEN KINAMA

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan yönetimindeki Cammu Keşmir bölgesinde meydana gelen “silahlı saldırıyı” şiddetle kınıyor. BM Sözcülük Ofisi, olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, saldırının sonucunda en az 28 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Genel Sekreterin, saldırıda yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı dileklerini ilettiği vurgulanıyor.

ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ

Açıklamada, “Genel Sekreter Cammu Keşmir bölgesindeki silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor.” ifadesi yer alıyor. Ayrıca, sivillere yönelik gerçekleştirilen herhangi bir saldırının kabul edilemez olduğu dile getiriliyor. Bu tür olayların meydana gelmesi, bölgedeki huzuru ve güvenliği tehdit ediyor.

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