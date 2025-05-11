BM Genel Sekreteri Anlaşmayı Memnuniyetle Karşılıyor

BM GENEL SEKRETERİ’NDEN ATEŞKES ANLAŞMASINA DESTEK

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan ve Pakistan arasındaki ateşkes anlaşmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, iki ülke arasında sağlanan bu anlaşma hakkında bilgi verdi. Dujarric, “Genel Sekreter, Hindistan ve Pakistan arasındaki ateşkes anlaşmasını mevcut düşmanlıkların sona erdirilmesi ve gerginliğin azaltılması yönünde olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşılıyor” ifadelerini kullandı.

ANLAŞMANIN UMDUĞU ETKİLER

Açıklamada, bu anlaşmanın kalıcı barışa olan katkısının önemine vurgu yapıldı. Ayrıca, iki ülke arasında uzun süredir devam eden sorunların ele alınması için elverişli bir ortam yaratılmasının hedeflendiği ifade edildi. Bu durum, tarafların barışçıl bir çözüm bulmalarını kolaylaştırabiliyor.