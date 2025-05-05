Bm Genel Sekreteri, Barış Çağrısı Yaptı

BM GENEL SEKRETERİ’NİN ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan ve Pakistan’a “uçurumun kenarından dönmeleri” ve askeri çatışmadan uzak durmaları çağrısında bulundu. Guterres, 22 Nisan’da Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde gerçekleşen terör saldırısının ardından her iki ülke arasında artan gerilim hakkında basın toplantısı düzenledi. Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğin son yılların en üst seviyesine ulaştığını belirten Guterres, her iki ülkenin hükümdarları ve halklarına BM çalışmalarına yaptıkları önemli katkılardan ötürü derin bir saygı duyduğunu ve minnettar olduğunu ifade etti.

TERÖR SALDIRISINA KINAMA

BM Genel Sekreteri, iki ülke arasındaki ilişkilerin “kaynama noktasına” geldiğini vurgulayarak, terör saldırısını bir kez daha güçlü bir şekilde kınadı. Guterres, sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu dile getirirken, “Sorumlular, şeffaf, güvenilir ve hukuka uygun yollarla adalet önüne çıkarılmalıdır.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Bu kritik dönemde kontrolden kolaylıkla çıkabilecek bir askeri çatışmadan kaçınmak büyük önem taşımaktadır. Şimdi, azami itidalin gösterilmesi ve uçurumun kenarından geri adım atma zamanıdır.” şeklinde konuştu. Askeri çözümün bir çözüm olmadığını belirten Guterres, bu durumun ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

BM’NİN ARACILIK TEKLİFİ

Her iki hükümete barışa hizmet etme amacıyla iyi niyetli aracılık teklifi sunan Guterres, “BM, gerginliğin azaltılmasını, diplomasi yolunun işletilmesini ve barışa yönelik yeniden taahhütte bulunulmasını teşvik eden her türlü girişimi desteklemeye hazırdır.” mesajını verdi. Guterres’in çağrıları, bölgedeki barış ve istikrar için önemli bir adım teşkil edebilir.

PAHALGAM’DAKİ TERÖR SALDIRISI

Pahalgam’daki terör saldırısı, Hindistan’ın idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan’da turistlere ateş açması sonucu 26 kişinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açtı. Saldırıyı düzenleyenlerin “Pakistan’dan geldiği” suçlamasında bulunan Hindistan, “İndus Suları Anlaşması”nı askıya almış ve Yeni Delhi’de görevli Pakistanlı müsteşarların ülkeyi terk etmelerini istemiştir. Ayrıca, Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetleri askıya alınmış ve daha önce verilen vizeler iptal edilmiştir.

Pakistan ise Hindistan’ın suçlamalarını reddederek, “İndus Suları Anlaşması”nın dışına çıkılması durumunda nehirlere yapılacak müdahaleleri “savaş nedeni” sayacağını ilan etmiş ve Hindistan ile her türlü ticareti askıya alarak hava sahasını kapatmıştır.