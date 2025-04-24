Bm Genel Sekreteri, Barış Gücü İhtiyaçları Belirtiliyor

BARIS GÜCÜ OPERASYNLARIYLA İLGİLİ GÜNDEM

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, barış gücü operasyonlarının İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en yoğun devlet içi ve devletler arası çatışmalarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Lacroix, 13-14 Mayıs’ta Berlin’de düzenlenecek bakanlar düzeyindeki barış gücü toplantısına ilişkin BM binasında basın mensuplarına açıklama yaptı. Barış gücü misyonlarının daha karmaşık ve iç içe geçmiş çatışma ortamlarında aleyhine faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Lacroix, “Barışı tehdit eden unsurlar giderek çeşitleniyor. Sınır ötesi organize suç şebekeleri ile iklim değişikliğinin neden olduğu etkiler, barış gücü faaliyetleri üzerinde artan bir etkiye sahip.” değerlendirmesinde bulundu.

ÇATIŞMA DOĞASINDAKİ DEĞİŞİM

Çatışmaların doğasının hızla değiştiğini ifade eden Lacroix, tüm bu zorluklara rağmen sahada bulunan barış gücü personelinin her gün yüz binlerce sivili korumayı sürdürdüğünü vurguladı. Barış güçlerinin, çoğu zaman sivillerin hayatı ile ölümü arasında fark yarattığını, ateşkes ortamlarında çatışmaların yeniden başlamasını engellediğini, siyasi süreçlere destek sağladığını ve ev sahibi hükümetlerin kapasite inşasına katkı sunduğunu söyledi.

BERLİN TOPLANTISININ ÖNEMİ

Berlin’de gerçekleştirilecek toplantının bu sınamalar açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Lacroix, “Barış gücünün, gelecekte de BM’nin ve çok taraflılığın önemli, uygulanabilir, güvenilir ve etkili araçlarından biri olarak kalmasını sağlamalıyız. Aynı zamanda artan mali kısıtlamalar altında görev yapacağımızı bilerek barış gücü faaliyetlerini daha maliyet etkin hale getirmenin yollarını ele alacağız.” şeklinde konuştu.