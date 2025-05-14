BM Genel Sekreteri Barış İçin Konuştu

ADALET

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair tek çözümlerin adil bir barış olduğunu ve bunun, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ile birlikte BM Anlaşması ve uluslararası hukuka saygı çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğini belirtti. Guterres, Berlin’de düzenlenen BM Barış Gücü Konferansı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Bizim için tek çözüm adil bir barış. Bu da Ukrayna’nın toprak bütünlüğü dahil BM Anlaşması ve uluslararası hukuka saygı çerçevesinde olmalı.” diyerek bu konudaki görüşlerini ifade etti. BM’nin, tarafların anlaşması halinde gerektiğinde destek sağlamaya hazır olduğunu söyleyen Guterres, “Ama bu tabi ki bize bağlı değil, taraflara bağlı. Tarif ettiğim şekildeki ateşkes ve barışın Güvenlik Konseyi’nden onaylanması halinde bunun büyük bir adım olacağı açıktır ama bunun kolay bir iş olmayacağının da farkındayım.” şeklinde konuştu.

ALMANYA’NIN ROLÜ

Guterres, Almanya’nın barışın korunması, inşası ve insani yardımlar konusundaki BM’nin vazgeçilmez bir ortağı olduğunu belirtti ve, “Barış koruma operasyonları BM’nin temel taşlarından birisidir.” ifadesini kullandı. Barış gücü askerlerinin dünya genelindeki sorunlu bölgelerde kalıcı sivilleri koruma ve insani yardım akışını sağlama çabalarına dikkat çeken Guterres, bu uğurda hayatlarını kaybedenleri anmayı unutmamak gerektiğini vurguladı. Guterres, BM üyelerinin barışın korunması konusundaki açıklamalarını hoş karşılayarak, “Açıkça söylemeliyim ki barış koruma operasyonları büyük zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Barış Gücü’nün günümüz gerçekleri ve yarının zorlukları için tam donanımlı olmasını sağlamamıza yardımcı olan Almanya’ya ve katılan tüm ülkelere teşekkür ederim.” dedi.

RUSYA’NIN SORUMLULUĞU

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Rusya’nın Ukrayna ile barış müzakerelerine geçmesi gerektiğini ifade etti. Wadephul, “Topun Rusya’nın sahasında olduğu da kesinlikle açıktır. Rusya şimdi bu müzakerelerde yer almaya hazır olmalıdır.” dedi. NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için Antalya’ya gideceğini belirten Wadephul, orada Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha ile bu konuyu konuşma fırsatını bulacağını aktardı. Wadephul, ABD ile yakın bir koordinasyon içinde olduklarını ve bu konuyu detaylıca ele alacağını ifade ederek, “Siyasi Batı’nın burada çok ortak bir pozisyonu var. Bu savaş sona erdirilmeli. Rusya da adil sonuçlar elde edebilmemiz için müzakere masasına gelmeli.” diye ekledi.

ATEŞKES ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna ile Rusya arasında olası bir ateşkes konusunda iyimser olmadığını belirtti. Pistorius, “(Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin’in İstanbul’a uçmaya hazır olduğuna dair bir işaret yok.” diyerek durumu değerlendirdi. “Belki de bir sinyal göndermek için en azından birkaç günlüğüne silah bırakmaya hazır olduğuna dair herhangi bir işaret de göstermiyor. Bunların hiçbiri gerçekleşmiyor.” ifadelerini kullandı. Davranışların yol göstermesi gerektiğini vurgulayan Pistorius, önümüzdeki günlerde bir ateşkes olacağına dair iyimserliğinin düşük olduğunu belirtti. Olası bir ateşkes olması durumunda, barışın nasıl güvence altına alınacağı ve ateşkesin nasıl korunacağı konularının tartışılmasının gerekliliğinin altını çizen Pistorius, “Bu da Avrupa, NATO, Gönüllüler Koalisyonu ve tabii ki Birleşmiş Milletler bünyesinde tartışılmalıdır.” dedi.