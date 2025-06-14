BM Genel Sekreteri Guterres Barış Vurguladı

BM GENEL SEKRETERİ’NDEN BARIŞ VURGUSU

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile İran arasındaki artan gerilim hakkında önemli bir açıklama yaptı. Guterres, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan gelişmelere değindi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE TAHIRAN’IN TEPKİSİ

Guterres, “Artık durma zamanı” diyerek, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerini hedef aldığını ve İran yönetiminin bu duruma karşı misilleme yaptığını hatırlattı. Gerilimin yükseldiğine dikkat çeken Guterres, barış ve diplomasinin üstün gelmesi gereken bir süreçten geçildiğini vurguladı.