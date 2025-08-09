Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres, Deklarasyonu Destekledi

BM GENEL SEKRETERİNDEN AÇIKLAMA

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde kritik bir aşama olarak gördüğü ortak deklarasyonu memnuniyetle karşıladı. Guterres, iki ülke arasında imzalanan ve barış için bir yol haritası niteliği taşıyan bu ortak deklarasyon hakkında yazılı bir açıklamada bulundu.

ORTAK DEKLARASYONUN ÖNEMİ

Guterres, ortak deklarasyonun iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti ve bu adımı büyük bir memnuniyetle değerlendirdi. Ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın diyalog yoluyla güven inşasına yönelik gösterdiği kararlılığı da takdir ettiğini ifade etti.

TEŞEKKÜR VE DESTEK

Guterres, süreçte sağladığı katkılar nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkürlerini sundu. Bu süreç, uluslararası ilişkilerde barışı tesis etmeye yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Aksaray’da Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Aksaray'daki Karacaören köyü civarında başlayan anız yangını, rüzgarla birlikte ormanlık bölgeye yayıldı. Yangına, bölgedeki orman müdürlükleri müdahale ediyor.
Velayeti, Koridor Projesine Tepki Gösterdi

İran’ın dini liderinin danışmanı, ABD Başkanı Trump’ın Zengezur Koridoru’nu kiralama iddiasına sert tepki gösterdi; bölgenin sahipsiz olmadığını ve geçidin Trump’ın mülkü olmadığını vurguladı.

