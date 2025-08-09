BM Genel Sekreteri Guterres, Deklarasyonu Destekledi

BM GENEL SEKRETERİNDEN AÇIKLAMA

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde kritik bir aşama olarak gördüğü ortak deklarasyonu memnuniyetle karşıladı. Guterres, iki ülke arasında imzalanan ve barış için bir yol haritası niteliği taşıyan bu ortak deklarasyon hakkında yazılı bir açıklamada bulundu.

ORTAK DEKLARASYONUN ÖNEMİ

Guterres, ortak deklarasyonun iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti ve bu adımı büyük bir memnuniyetle değerlendirdi. Ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın diyalog yoluyla güven inşasına yönelik gösterdiği kararlılığı da takdir ettiğini ifade etti.

TEŞEKKÜR VE DESTEK

Guterres, süreçte sağladığı katkılar nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkürlerini sundu. Bu süreç, uluslararası ilişkilerde barışı tesis etmeye yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor.