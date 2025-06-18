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BM Genel Sekreteri Guterres, Gerilim Üzerine Uyardı

ORGANİZASYONUN DERİN ENDİŞELERİ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu’daki artan askeri gerilimi değerlendirdiği bir açıklamada, “İsrail ile İran arasındaki gerilimin tırmanmasından derin endişe duyuyorum, büyük sonuçlar doğurabilir” diye belirtti. Bu bağlamda, BM, İran ve İsrail arasındaki olası bir savaşa dair önemli bir uyarı yapmış oldu. Guterres, bu iki ülke arasındaki çatışmaların derinleşmesinin yalnızca iki ulusu değil, tüm Orta Doğu’yu ve uluslararası güvenliği tehdit edebileceğini dile getirerek, acil bir ateşkes gerektiğini vurguladı.

DİPLOMASİ İLE HAREKET EDİLMELİ

Guterres, tüm taraflara itidal çağrısında bulunarak, acil ateşkes talebini yineledi. “Herhangi bir askeri müdahale, yalnızca çatışan taraflar için değil, tüm bölge ve uluslararası barış ve güvenlik için de çok büyük sonuçlar doğurabilir” dedi. Ayrıca, BM üyesi ülkelere uluslararası hukuk ve BM Şartı’na tam uyum çağrısı yapan Guterres, bölgedeki güvenlik sorunlarının çözümünde tek etkili yolun diplomasi olduğunu belirtip, tüm tarafların siyasi çözüme öncelik vermesi gerektiğini vurguladı.

– NEW YORK

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