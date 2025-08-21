BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail’e çağrıda bulundu

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES’TEN İSRAİL’E ÇAĞRI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria’yı bölmeyi amaçlayan planını durdurması gerektiğini vurguladı. Guterres, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilerin gasbettiği yerleşimleri genişletecek ve Batı Şeria’nın kuzeyini güneyinden ayıracak olan ‘E1 Projesi’nin onaylanmasının ardından bu durumu ele aldı.

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI AÇIKLAMA

Guterres, gasbedilen Filistin topraklarında her türlü yerleşim biriminin inşasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. “İsrail yetkililerinin Batı Şeria’yı bölmeye yönelik yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme kararı geri alınmalıdır” dedi. Guterres, bu konuda net bir duruş sergileyerek, uluslararası hukukun ihlal edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

ATEŞKES İKAZI

Ayrıca, Guterres, Gazze’de hemen bir ateşkes sağlanması çağrısında bulundu. Bu durum, bölgedeki gerilimin azaltılması ve barışın sağlanması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.