Bm Genel Sekreteri Guterres, Krizlere Dikkat Edilmesini İstedi

GUTERRES’TEN KONTROLÜ KAYBETMEME UYARISI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran’a saldırılarla başlayan çatışmaya dair önemli açıklamalarda bulundu. “Bu çatışmanın genişlemesi, kimsenin kontrol edemeyeceği bir yangına dönüşebilir. Bunun olmasına izin vermemeliyiz” ifadelerini kullandı. Guterres, ‘Uluslararası Barışa ve Güvenliğine Yönelik Tehditler’ konulu BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla patlak veren çatışmanın artan bir hızla tırmandığını vurguladı. Guterres, “Dünya, artan bir kaygıyla bu durumu izliyor. Krizlere doğru sürüklenmiyoruz, adeta onlara doğru koşuyoruz” dedi.

NÜKLEER SILAHLAR VE DİPLOMASİ VURGUSU

Nükleer silahların yayılmasının önlenmesinin herkesin güvenliği için büyük bir gereklilik olduğunu belirten Guterres, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nın bu konuda önemli bir dayanak olduğunu ifade etti. Ayrıca, İran’ın bu anlaşmaya uyması gerektiğini de dile getirdi. Guterres, İran’a karşı oluşan ‘güven açığını’ kapatmanın tek yolunun diplomasi olduğunu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) denetimlerinin bu süreçte kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Tarafların müzakerelere geri dönmesi gerektiğinin altını çizdi.

İNSAN HAKLARI VE SORUMLULUK ÇAĞRISI

Guterres, konuşması boyunca İsrail’in başlattığı saldırılar veya İsrail’in nükleer kapasitesiyle ilgili herhangi bir ifade kullanmamasıyla dikkat çekti. Ayrıca, İnsan Hakları Konseyi’ne birlik ve acil diyalog için harekete geçme çağrısı yaptı. “Bu kritik anda pişmanlık duymamak için sorumlu bir şekilde bir araya gelmeli ve bölgeyi, dünyamızı uçurumun kenarından geri çekmeliyiz” ifadeleriyle, barışın sağlanması için acil eylem gerekliliğine dikkat çekti.