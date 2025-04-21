BM Genel Sekreteri Guterres, Papa Francis

BM GENEL SEKRETERİNDEN TAZİYE MESAJI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Papa Francis’in vefatı sonrası sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı. Guterres, Papa Francis’i “barış, insan onuru ve sosyal adaletin yüce bir sesi, umut ve insanlık elçisi” olarak tanımladı. Katoliklerin ruhani liderinin 88 yaşında aramızdan ayrılması, dünya genelinde büyük bir üzüntü yarattı.

DUYGULARINI PAYLAŞTI

Guterres, yayımladığı taziye mesajında Papa Francis ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafına da yer verdi. Duyduğu derin üzüntüyü belirten Guterres, “Bir umut, tevazu ve insanlık elçisi olan Papa Francis’in vefatının yasını tutan dünyaya katılıyorum. Papa Francis barış, insan onuru ve sosyal adalet için yüce bir sesti. Katoliklere ve dünyanın dört bir yanında onun olağanüstü yaşamı ve örneğinden ilham alan herkese en derin taziyelerimi sunuyorum” şeklinde ifade etti.

PAPA FRANCİS’İN MİRASINA VURGU

Papa Francis’in hayatı boyunca verdiği mesajlar ve toplumlar üzerindeki etkisi, dünya genelindeki insanlar için bir ilham kaynağı olmuştur. Guterres, bu doğrultuda, Papa’nın mirasının sürmesini dileyerek, onun değerlerini gelecek nesillere aktarmanın önemine dikkat çekti.