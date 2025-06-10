BM Genel Sekreteri Guterres, Suikastı Kınadı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DEN SUİKAST GİRİŞİMİNE KINAMA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kolombiya’da 2026 genel seçimlerinde Demokratik Merkez Partisi’nin cumhurbaşkanı adaylarından olan ve 7 Haziran’da silahlı saldırıda ağır yaralanan Senatör Miguel Uribe Turbay’a yapılan suikast girişimini kınadı. BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres’in saldırıyı “korkunç” olarak nitelendirdiği ve sorumluların adalet önüne çıkması gerektiği çağrısında bulunduğu ifade edildi.

GUTERRES’TEN AÇIKLAMA

Açıklamada, Genel Sekreter Guterres’in, Uribe’ye yönelik suikast girişimini “sert bir şekilde” kınadığı bilgisi yer aldı. Uribe’nin sağlığına kavuşmasını temenni eden Guterres, senatörün ailesi ve Kolombiya halkına da destek belirtti. Açıklamada, cumhurbaşkanlığı için adayların yarıştığı bir süreçte adaletin ve demokratik bütünlüğün önemine vurgu yapıldı. “Bu kınanacak siyasi şiddet eylemi tam olarak araştırılmalı ve sorumlular adalete teslim edilmeli” dendi.

URİBE’YE YAPILAN SALDIRI

Senatör Miguel Uribe Turbay, Kolombiya’nın başkenti Bogota’nın batısındaki Modelia Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldiği esnada silahlı saldırıya uğradı. Partilileri tarafından özel bir kliniğe kaldırılan Uribe’nin ağır yaralandığı ve vücuduna 6 kurşunun isabet ettiği belirtildi. Hükümet, Uribe’ye yönelik bu saldırının ardından Acil Müdahale Planı’nın devreye alındığını açıkladı.