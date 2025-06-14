BM Genel Sekreteri: İsrail-İran Yüksek Gerilim Durmalı

ORTA DOĞU’DA GERİLİM YÜKSELİYOR

Orta Doğu’da gerginlik sürekli artış göstermeye devam ediyor. İsrail, 13 Haziran’da İran’a yönelik ‘tarihin en büyük’ hava saldırısını gerçekleştirdi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, X sosyal medya hesabında İsrail ile İran arasındaki gerilime dair açıklamada bulundu. Guterres, “İsrail’in İran’ın nükleer tesislerini hedef almasını ve Tahran yönetiminin de karşılık vermesini” hatırlatarak, “Artık durma vakti” değerlendirmesinde bulundu. Tansiyonun artmasına dikkat çeken Guterres, “barış ve diplomasinin” ön plana çıkması gerektiğini vurguladı.

İSRAİL’İN SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran tarihinden itibaren İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisleri ve ordunun üst komuta kadrolarını hedef alan kapsamlı saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlarla birlikte 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Ayrıca toplam sivil kaybı 78 olarak bildirildi. İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle gerçekleştirdiği misillemede ise en az 63 kişi yaralandı. Türkiye dahil olmak üzere birçok ülke, İsrail’in eylemlerini kınadı.