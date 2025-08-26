Bm Genel Sekreteri Kınadı, Ateşkes Çağrısı yaptı

GAZZE’DEKİ SALDIRILARIN KINANMASI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’in Gazze’deki Nasser Hastanesi’ne düzenlediği saldırılarda eş zamanlı olarak siviller ve gazetecilerin hayatlarını kaybetmesini sert bir şekilde kınıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği günlük basın toplantısında, “Genel Sekreter, İsrail’in Gazze’deki Nasser Hastanesi’ne düzenlediği saldırılarda Filistinlilerin öldürülmesini şiddetle kınıyor. Hayatını kaybedenler arasında sivillerin yanı sıra sağlık çalışanları ve gazeteciler de yer alıyor” diye belirtiyor.

GAZETECİLERİN AİLELERİNE TAZİYELER

Dujarric, hayatını kaybeden gazetecilerin ailelerine ve meslektaşlarına başsağlığı dilediğini ifade ederek, “Bu korkunç ölümler, sağlık çalışanları ve gazetecilerin bu acımasız çatışma ortamında hayati görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları aşırı riskleri açıkça ortaya koyuyor” diyor. Guterres’in, sağlık personeli ve gazetecilerin her zaman saygı görmesi ve korunması gerektiğinin altını çizdiğini aktaran Dujarric, “Genel Sekreter, bu ölümlerin derhal ve tarafsız bir şekilde soruşturulması çağrısında bulunuyor. Sağlık personeli ve gazetecilerin, uluslararası insancıl hukuka uygun olarak, herhangi bir müdahale, tehdit veya zarar görmeden temel görevlerini yerine getirebilmeleri gerektiğini yineliyor” şeklinde konuştu.

KALICI ATEŞKES ZORUNLULUĞU

Dujarric, Guterres’in ayrıca acil ve kalıcı bir ateşkes, Gazze’ye sınırsız insani yardım erişimi ve Gazze’de tutulan tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısını da yinelediğini sözlerine ekliyor. Bu açıklamalar, bölgede yaşanan çatışmaların ve kayıpların getirdiği insani krizin boyutlarını gözler önüne seriyor.