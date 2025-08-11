Bm Genel Sekreteri Kınadı Gazeteci Ölümleri

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES’İN KINAMASI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’de İsrail ordusu tarafından 6 Filistinli gazetecinin öldürülmesini kınadı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği günlük basın toplantısında Orta Doğu’daki gelişmelerle ilgili soruları yanıtladı. Dujarric, “Genel Sekreter Guterres’in, 10 Ağustos’ta Gazze şehrinde İsrail hava saldırısında 6 Filistinli gazetecinin öldürülmesini kınadığını söyleyebilirim” şeklinde açıklama yaptı. Bu olayların, gazetecilerin devam eden çatışmayı takip ederken karşı karşıya kaldığı aşırı riskleri gözler önüne serdiğini vurguladı.

GAZZE’DE ÖLDÜRÜLEN GAZETECİ SAYISI

Dujarric, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de İsrail’in öldürdüğü gazeteci sayısının 242’ye ulaştığını belirtti. “Gazeteciler ile medya çalışanlarına saygı gösterilmeli, korunmalı, çalışmalarını özgürce, korku ve tacizden uzak bir şekilde yürütmelerine izin verilmelidir” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, gazetecilik mesleğinin önemini ve gazetecilerin güvenliğinin korunması gerekliliğini bir kez daha hatırlatıyor.