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BM Genel Sekreteri PKK Kararını Memnuniyetle Karşıladı

BİRLEŞTİKLERİNE İNANÇ VERİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararını “memnuniyetle” karşıladığı bildiriliyor. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, “Genel Sekreter, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşılıyor.” şeklinde ifade etti.

ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜNE ÖNEMLİ ADIM

Dujarric, Guterres’in, terör örgütü PKK tarafından açıklanan kararın uygulanması durumunda uzun süre devam eden bir çatışmanın çözümüne doğru “önemli bir adım daha atılmış olacağına olan inancını” aktardığını belirtti.

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