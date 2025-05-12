BM Genel Sekreteri PKK Kararını Tekrar Belirtti

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES’İN AÇIKLAMASI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararını “memnuniyetle” karşıladı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bu durumu açıkladı. Dujarric, “Genel Sekreter, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşılıyor.” dedi.

ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Dujarric, Guterres’in, PKK tarafından alınan kararın hayata geçirilmesiyle birlikte uzun süredir devam eden bir çatışmanın çözümüne doğru “önemli bir adım daha atılmış olacağına olan inancını” paylaştığını belirtti. Bu gelişmenin, taraflar arasındaki müzakerelerin ilerlemesine katkı sağlaması bekleniyor.