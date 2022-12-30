BM Genel Sekreteri’nden Afganistan’a ziyaret

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı, Afganistan’a ziyaret gerçekleştirecek.

Afganistan’da Taliban rejiminin kadınların üniversite öğrenim hakkını ve STK’larda çalışmasını yasaklamasının ardından Birleşmiş Milletler Temsilcisi Griffiths, Kabil’i ziyaret edecek.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths’in, gelecek haftalarda Afganistan’ı ziyaret edeceği bildirildi.

BM Genel Sekreteri Afganistan Özel Temsilci Yardımcısı Ramiz Alakbarov, düzenlediği basın toplantısında, Taliban’ın Afganistan’da kadınların sivil toplum kuruluşlarında (STK) çalışmasını yasaklamasını değerlendirdi.

Alakbarov, BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths’in gelecek haftalarda Afganistan’ı ziyaret edeceğini ve mümkün olan en üst düzey yetkililerle görüşmeye çalışacağını açıkladı.